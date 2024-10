DiDigitalízate: Nuevo programa de Didi para restaurantes en León, Celaya e Irapuato

León, Gto .- A partir de este lunes 7 de octubre, se abrirá la convocatoria en las delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en León, Celaya e Irapuato, el programa DiDigitalízate con el que se busca beneficiar a 500 restaurantes afiliados en estas ciudades pero también se les invita a todos los negocios de este giro para llegar a más personas.

En rueda de prensa, Daniela Reyes Torres, gerente de Asuntos Públicos para Didi México, explicó que el programa será gratuito para los restauranteros, indicó que con DiDigitalízate se estaría llegando a restaurantes que buscan adoptar tendencias digitales para ofrecer más y mejores servicios.

Francisco Carmona / El Sol de León

“DiDigitalízate es una muestra del compromiso que tenemos desde DiDi Food con el fortalecimiento de las mipymes, México fue el país elegido para comenzar la expansión internacional, el cual únicamente operaba en China”, destacó Daniela.

Asimismo, dio a conocer que este programa tiene cinco módulos especializados :

Desarrollo de modelos de negocio sostenible para establecimientos de alimentos y bebidas.

La rentabilidad del liderazgo humanista y su aplicación en el ámbito empresarial.

Mejores prácticas sanitarias para el sector restaurantero.

Ventas Estratégicas en la Hospitalidad.

Competencias digitales.

CUANTO GANA UN REPARTIDOR DIDI

Ulises Alvarez, platicó a El Sol de León que vio la oportunidad de ganar dinero solo repartiendo comida. Gana a la semana 3 mil 500 pesos en un horario de diez de la mañana a seis de la tarde, sin embargo, sus propinas por día son de 100 pesos.

En cuanto al horario, dijo que es accesible, le da facilidad para realizar sus tareas cotidianas ya que en una empresa hay reglamentos que en ocasiones no le es difícil seguir.

“El horario me da facilidad para hacer mis cosas, en una empresa hay reglas muy estrictas y en ocasiones no te dan opciones para realizar tu trabajo, son muy cuadrados y con Didi yo he visto oportunidad de ganar dinero y hacer lo que me gusta”, dijo el repartidor.

También, expresó que sí está asegurado pero hay una restricción, que es cuando este conectado por la aplicación, ya que al estar desconectado no vale el seguro.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, dijo que la entrega de pedido debe ser de 25 a 30 minutos por ello se arriesgan en los bulevares para llegar temprano a su entrega, de lo contrario estaría en riesgo su pago y su trabajo.

Es de mencionar que Didi Food, es una plataforma que ofrece servicios de intermediación tecnológica, la cual conecta al usuario con restaurantes y repartidores para facilitar la solicitud y entrega de comida a domicilio.