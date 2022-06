DíaDelPadre: “Yo quiero que el día de mañana mis hijos digan con orgullo yo soy hijo de ese señor”: Adrián Guadián

León, Gto.- “Sentí que volaba de gusto y felicidad”, es la sensación que Adrián Reyes Guadián , experimentó cuando recibió la noticia que iba ser papá por primera vez. Con una marimba de fondo supo que su vida nunca iba a ser igual.

El joven papá alterna su tiempo para dedicárselo a su familia, trabaja como operador de transporte público, además dedica tiempo a labores sociales: “Con amor todo se puede”, compartió que esa es su filosofía de vida.

Hijo de Adrián Anastasio Reyes Chagoya y María del Consuelo Guadián Echeveste a sus 35 años, sabe que es doblemente bendecido al tener a sus padres con vida y ser papá de tres hijos.

INFANCIA

Su principal recuerdo de niñez es que su papá lo llevaba a trabajar con él en su taxi desde los 5 años conoció la ruleteada.

“Mi papá hace referencia que un día en el taxi un cliente abrió la puerta y me fui para abajo”, sin saber que años más tarde él también se dedicaría al volante, igual que su progenitor trabajando con mucha pasión al frente de un volante.

PRIMERA VEZ

A los 26 años se convirtió en padre por primera vez. Lo describe como lo mejor que le ha pasado: “Es una satisfacción muy grande poder darle vida a una personita”.

El día que recibió la noticia todavía lo recuerda como si hubiera sido ayer, comenta que fue en la plaza principal, su esposa se adelantó al consultorio para recibir los resultados. Relata que cuando salió del ginecólogo estaba una marimba parecía como si la habían contratado tocaban música de cuna cuando recibe el mensaje “Vas hacer papá”.

SUS BENDICIONES

Hoy Adrián, disfruta de ser padre de Adrián Emiliano de 12 años, Fernanda Monserrat 10 años y su “piloncito” Iván Antonio de 3 años.

Su sueño es ver realizados a sus tres bendiciones con una carrera profesional, que Dios le permita a él y su esposa llegar ver a sus hijos triunfar en la vida.

Iván su hijo más pequeño a diario lo espera hasta que llega de trabajar, no se duerme hasta que lo ve en casa con bien. Explica que sus jornadas de trabajo los acomoda largos para que sus descansos sean más extensos y poder estar con su familia.

Compartió que el mayor aprendizaje que le han dado sus hijos, es enseñarlo a disfrutar la vida. Hace poco les regaló un viaje en donde aprendieron a estar más cerca y disfrutar la vida.

Este día en la casa de la familia Reyes Ortiz no faltará un pastel, un regalito, música, y botana para celebrar al rey de la casa.

Monserrat Ortiz / Esposa

“Cuando descansa trata de aprovechar el tiempo con sus hijos juega con ellos, le gusta mucho escuchar música y se pone a bailar con ellos. Lo admiro mucho y me causa mucho asombro todo lo que está logrando. Nuestros hijos están viendo todo lo que su padre hace por ellos y por los demás”.

Adrián Emiliano / Hijo

“Mi papá me protege, me quiere y sé que va estar conmigo en las buenas y en las malas. En este día le quiero decir que lo admiro mucho, sin su apoyo no hubiéramos podido salir adelante ¡Te quiero mucho”.

EL DATO

Adrián es el famoso chófer que adorna su camión en días festivos como el Día de la Madre, Día de la Mujer, Día del Niño, labor que ha contagiado a sus compañeros y poco a poco se está convirtiendo en una bonita tradición.