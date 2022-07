Día Mundial contra la Trata de Personas

Eder tiene 18 años, pero hace dos, vivió la peor experiencia que la vida le pudo dar: fue reclutado por un grupo delictivo, que lo obligó a realizar trabajos que lo dejaron marcado para siempre. Su historia comenzó en octubre de 2020, el jovencito de entonces 16 años estudiaba el primer año de preparatoria en una escuela de paga en el centro de la ciudad, pero debido a la suspensión de actividades por el confinamiento de Covid-19 abandonó la escuela.

Al pasar de los meses, su padre le advirtió que si no iba a estudiar, que buscara un trabajo. “Me dijo que no quería verme sin hacer nada, pero nunca había trabajado, comencé a pedir empleo pero me pagaban muy poco, por mi edad y porque no tenía nada de estudios”. Cuenta, con la mirada a un pérdida y nervioso de relatar su experiencia.

Un buen sueldo

Después sus ojos se maravillaron. A través de redes sociales encontró una oferta de trabajo, en la que solicitaban ayudantes generales, para albañilería, herrería y otros oficios. El sueldo, era casi cinco veces más a los 600 o 700 pesos que le ofrecían en las otras actividades.

A través de un mensaje, se contactó con una persona, en la que le pedían que acudiera al área de comida en un centro comercial, donde le harían una entrevista. La mañana de ese miércoles, salió de su casa, avisó a su mamá que iría a una cita para conseguir un trabajo, pero nunca regresó.

Al pasar las horas y ver que no regresaba, su familia comenzó a buscarlo con vecinos, amigos y redes sociales. Fue así que sus compañeros se dieron cuenta de que estaba desaparecido y contaron a sus padres, a donde había acudido.

Ocho meses después

Los meses pasaron y nada se supo de él. Las semanas fueron largas hasta junio de 2021, cuando Eder llegó a su casa y tocó la puerta.

“Escuche que tocaron, solo pude ver por la ventana que era un joven, pero no pensé que fuera mi hijo, cuando abrí y lo vi, casi me desmayó, nunca se me va a olvidar la imagen”, relata la señora Laura. Eder, contó cómo fue que ocurrió todo.

“Llegue a la entrevista, me dijeron que era hacer labores de albañil, cargar tierra y todo eso, les dije que si aceptaba y me dijeron que tenía que iniciar ese mismo día, nos subieron a una camioneta, éramos varios, como seis, algunos ya mayores y otros jóvenes como yo, llegamos a una finca muy grande, nos quitaron los celulares y nos obligaron a trabajar en cosas ilícitas, no nos daban de comer y a veces no rendíamos por lo mismo, si no hacíamos el trabajo, nos torturaban”.

Huellas de tortura

Eder tiene marcas de las quemaduras que le hicieron, en el rostro, la espalda, las piernas y el pecho. Algunas fueron hechas con cigarrillos, las otras con metales quemados. Le quitaron también las uñas de los pies y las manos y su cabello, fue quemado.

Actualmente el joven, no estudia y tampoco labora, el trauma emocional que la experiencia le dejó, no le permite avanzar. Eder pudo salir del lugar porque se escapó con ayuda de otras personas, no recuerda dónde se encuentra el lugar en donde estuvo, solo dice que cada día llegaba gente nueva y también dejaba de ver a varios. Su familia y él, ahora viven en otra colonia.

En México 309 casos

La Trata, es una violación a los derechos humanos y una forma de conducta criminal que afecta a las personas y que se da a través del reclutamiento, albergue o recepción de personas mediante amenazas, uso de la fuerza, secuestro, fraude, coerción abuso o engaño, con fines de explotación laborar, sexual, servidumbre, extracción de órganos o prácticas de esclavitud.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2020 en México se registraron 544 casos, de los cuales 309 fueron con fines de explotación sexual; 22 con fines de trabajo o servicios forzados; 72 con otros fines y 141 catalogados como “no identificados”.

En este tenor, en Guanajuato se registraron tres, dos de ellos con fines de explotación sexual y uno clasificado “con otros fines”, según el Censo Nacional de Justicia Estatal realizado por el INEGI.

Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2021 no se registró ningún caso, mientras que en estos meses transcurridos del año 2022, se ha detectado uno, en la ciudad de León, en el pasado mes de marzo.

Un caso en Silao

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Secretaría de Gobierno de Guanajuato, detalló que en el estado, únicamente se tiene relacionada una carpeta de investigación, con el delito de trata, ocurrida hace un año en el municipio de Silao.

“En el tema de búsqueda se ha detectado que muchas de las menores de edad que salen de sus hogares tienden a ser contactadas a través de redes sociales, sin lugar a dudas, es fundamental los papás estemos atentos, que vigilemos que hacen nuestros hijos, cuánto tiempo pasen en las redes y que activemos controles parentales”, detalló

Modalidades de Trata de Seres Humanos

Explotación sexual (incluyendo pornografía).

Imposición de trabajo o servicios forzados (esclavitud, servidumbre mendicidad).

Explotación para realizar actividades delictivas.

Extracción de órganos corporales.

Celebración de matrimonios forzados