Día del Padre | Un papá con grandes sueños para sus hijos

León, Guanajuato.- José Luis Pérez está sentando en un bote de plástico mientras su hijo menor, Gael, corre dentro de la glorieta ubicada en la esquina de los bulevares Juan José Torres Landa con Francisco Villa.

Al centro hay chicharrón de puerco, salsa y tortillas. Él y la familia de su esposa disfrutan de la comida, son alrededor de las 4:00 de la tarde y dejaron las cajas con los botes de tuna que ofrecen a los conductores a un lado porque tenían hambre.

José Luis, de 39 años de edad, platica sobre lo difícil que es ser papá en tiempos de pandemia, sin trabajo, sin dinero y con el temor de que alguno de sus 3 hijos se infecte, pese a ello, tenerlos que sacar “para ganarnos la vida”.

Desde que inició la pandemia a José Luis le retiraron el trabajo, por lo que optó por ayudarle a su suegro a vender tunas, además de que los apoya con la comida.

Su hijo el mayor tiene 15 años se tuvo que salir de la escuela, lava parabrisas en las esquinas, pero su sueño es algún día verlo exitoso, no de pespuntador, pues es un trabajo que aunque sentado, implica mucho esfuerzo, aseguró.

En ese mismo lugar se encuentra Karen, su esposa y madre de sus hijos, además de un grupo de personas que se dedican a la venta de fruta y otros artículos, mientras él platica su experiencia como padre.

Ahorita que soy papá ya sé lo que han batallado mis papás, no cualquiera es papá, por ejemplo se me pasaron los 15 años bien rápido, me acuerdo cuando estaba bebé

En tiempos normales tampoco puede disfrutar mucho a sus hijos, se levanta a las 6:00 para entrar al taller a las 8:00 y sale hasta la noche, es al filo de las 9:00 cuando llega su casa ubicada en el rumbo de Las Joyas.

“Pa’ pasarla, igual no se queja uno del sueldo, pero como hace 8 o´9 años se ganaba más”, dice refiriéndose a lo que gana por semana.

Dice que su sueño es ver a sus hijos realizados, pero situaciones de la vida como la pandemia los aleja cada vez más de esas oportunidades, por lo que el objetivo día a día se convierte en ganar algo para comer.