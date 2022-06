Wera Limón dispuesta a luchar por los derechos de la diversidad sexual

León, Gto.- Lucía Verdín Limón mejor conocida como “La Wera Limón” es la primera regidora “abierta lesbiana” por el partido Movimiento Ciudadano que lucha por la defensa de los derechos de la diversidad sexual en León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+ (lesbiana, gay, bisexual y transexual), también conocido como Día del Orgullo Gay celebrada cada año el 28 de junio, la funcionaria informó que en día no se respeta la igualdad y la dignidad de las personas.

Fue a la edad de 17 años que La Wera se reconoció como lesbiana y ello le ocasionó comentarios ofensivos por su preferencia sexual.

“Me vivo como una mujer lesbiana, a partir de ahí decidí estar en las causas de las luchas de derechos humano, yo creo que el 90 por ciento tiene que ver con las vivencia que suceden de forma cotidiana, por violencia, falta de información y falta de visibilidad”, mencionó la regidora.

Añadió que sufrió de discriminación al buscar empleo, pues por ser lesbiana le negaron ser maestra y en otra entrevista de trabajo le preguntaron sobre su preferencia sexual, lo que ocasionó que la regidora busque la forma de apoyar y crear una comunidad más visible.

“Estaba concursando para dar clases en una escuela, justamente no fui aceptada por mi preferencia sexual y textual fueron sus palabras: no puedes dar clases porque eres lesbiana y no puedes dar clases en esa institución; en otra entrevista lo primero que me preguntaron fue ¿Eres lesbiana?”, recuerda.

Local Fidel Negrete, un referente en la lucha por la diversidad en Guanajuato

También se ha afrontado a discriminación no visible como el acudir a un Centro de Salud y no haya atención especializada para personas LGBT+, el que no se fomente parte de los programas y espacios los coloca en situación de discriminación porque están violentando el derecho de acceder como educación, salud, al mercado laboral y libertad de expresión.

“Cada comunidad busca atención especializada, en el caso de las lesbianas tiene que ver con el acceso con el servicio de ginecología, a muchas mujeres no les realizan el Papanicolaou porque dicen que no lo necesitan y en métodos de prevención de mujeres que tienen sexo con mujeres”.

Dio a conocer que también esta situación a afectado a hombres transexual que necesitan ir al ginecólogo o mujeres trans que requieren ir al proctólogo por lo que asegura que no están incluidos en todos los programas.

Local De día es Lalo en la noche se convierte en Taorina Sank

Como regidora, busca crear referentes y demostrar que las personas LGBT+ pueden merecer estar en los espacios de toma de decisiones como parte de la ciudadanía, así mismo busca que se contemplen programas en el que participen sin discriminación.

Por otro lado, incidir en las políticas públicas, y reglamentos con el objetivo de ser visibles y las personas reconozcan y miren la diversidad poblacional.

“Que no todo se haga con una misma mirada como los programas de violencia, programas de capacidad que no solo se vean desde la norma, que se repite”, finalizó.