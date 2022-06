Fidel Negrete, un referente en la lucha por la diversidad en Guanajuato

León, Gto. La noche del 27 de noviembre de 2007, Fidel Negrete Vázquez se caracterizó de monja, la finalidad del activista era abrir una grieta a la diversidad sexual en una de las zonas más conservadoras y religiosas de México: Guanajuato.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ese día el activista sacó de su mochila el traje de Sor Juana con el que representó a su estado momentos antes en la Décima Conferencia del Sida que se llevó a cabo en León.

Como era un encuentro nacional, el objetivo era que los activistas llevaran un traje típico de su región y a él le pareció que el de monja sería el ideal para Guanajuato.

Eran la 07:00 de la noche y en el parque Hidalgo se concentraban unas 500 personas, la mayoría de las poblaciones LGBTTTIQA (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer y Asexual) para ser parte de la primera marcha de colores en León 30 años después se que se llevó a cabo la primera en la Ciudad de México.

Local Wera Limón dispuesta a luchar por los derechos de la diversidad sexual

“Desde que el mundo es mundo”, según las palabras de Fidel, la homosexualidad siempre ha existido, pero en México fue poco después de la Independencia de 1810 cuando se comenzó a ver en la sociedad un poco más.

De acuerdo al libro del activista y escritor, Jaime Cobián “Los Jotos” (2014), en aquella época de la Independencia ya se hablaba de los amoríos entre los guerrilleros.

En la página ilustran a los primeros hombres “afeminados” de ambos bandos de la Independencia que por supuesto los “denostaba” como hombres, después apareció un corrido titulado “Hidalgo y la Fernandita”, acompañado de un grabado de madera donde aparece el cura Hidalgo, que por supuesto es de Guanajuato, con una bella joven de cara femenina que muchos decían era la cara Fernando VII en la imagen de un hombre afeminado o una mujer travesti.

Fue en años más recientes, cuando un domingo por la mañana, en las tradicionales misas de la Catedral Metropolitana de León, el arzobispo en turno, Rafael García González, emitió unas declaraciones donde rogaba a los feligreses que oraran por la comunidad gay ya que consideraba que eran “almas perdidas”.

Local Wera Limón dispuesta a luchar por los derechos de la diversidad sexual

Estas palabras retumbaron en los oídos de la comunidad y decidieron hacer una protesta desde la Calzada de los Héroes hasta la Catedral para pedir un alto a los discursos homofóbicos de los altos mandos de la iglesia católica de León.

Y aunque no hay un documento que lo avale, se sabe que fue hace aproximadamente más de 20 años, por el 2000, cuando por primera vez unas cinco personas protestaron y marcharon por las calles de León para pedir por sus derechos y un alto a la discriminación.

“Ese fue el primer precedente de las marchas que no se publicitó como marcha de la diversidad, fue marcha por un reclamo, pero ese fue el antecedente de las marchas”, dijo Fidel.

Fue antes, por los años 90, cuando comenzaron a surgir los lugares de encuentro y de “ambiente”, así conocidos por la comunidad gay para llamarle a los lugares diversos como “El Bagoas” y el “Del Fuerte”, que eran una especie de discotecas clandestinas, éste último a las afueras de la ciudad por el rumbo de Silao. Después surgieron “La Bizantina”, ”La Paloma” y ” La Lola”.

Local Más “Queens” que Drags

En 2013 se llevó a cabo la primera marcha oficial con posicionamiento político, organizado por Colectivo León Gay y ”Trans Leonas”, primeras organizaciones LGBT en León.





Pero antes, durante la Décimo Conferencia del Sida, los y las activistas se encontraban trabajando en el Hotel Real de Minas cuando sufrieron una agresión.

“Yo tenía un traje de monja que utilicé no recuerdo para qué cosas, pero representé a mi estado vestido de monja en el foro, entonces traía el trajecillo de una mochila y como de la clausura nos fuimos a la marcha, pues traía mi mochila con el traje de monja y como empezaron a calentarse los ánimos en el buen sentido de la palabra, la euforia que había, pues me puse el traje de monja y yo salí en los medios y hasta el obispo se fue de chiches porque salí así, pero no estaba planeado, salió de último momento, salí en todos los medios y llegaron algunos mensajes de chicos de Canadá diciendo que era un anarquista y la madre y media y eso fue la primera marcha.

“Las travestis iban bien perras porque es un evento para verse bonitas, entre ellas se dijeron que no se sacaran las chiches, hubo algunas que sí se las sacaron, pero fuera de eso no hubo nada de broncas ni con los asistentes, fue un ambiente festivo y muy tranquilos”, platicó.

Después, en el 2014, surgió el primer matrimonio entre dos mujeres en la Oficialía 14, las casó Rito Padilla, un exjefe de Seguridad de León que después de este cargo quedó como titular en el Registro Civil y quien se dio a conocer por sus acciones homofóbicas.

También en Guanajuato se han hecho adecuaciones de identidad sexogenérica. Fue en marzo de 2016 cuando Rubí Araujo, militante del PRD, tomó protesta como la primera regidora trans en el municipio de Guanajuato y en 2020 Daniel y Alan se convirtieron en la primera pareja homoparental en poder adoptar un niño en Guanajuato.