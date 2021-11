Realizan altar en honor a las que ya no están

León, Gto.- Con la frase “No alcanza el cempasúchil para guiar a todas las que nos han quitado”, fue que integrantes del colectivo feministas REDefine realizaron un altar de muertos en la Plaza Principal en honor a las víctimas de feminicidio en todo el estado de Guanajuato.

Con el único objetivo de alzar la voz y hacer visible la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres al ser víctimas de violencia, el colectivo dedicó cuatro horas del domingo a montar el altar.

Aranza Buck, integrante de la Asociación Civil REDefine, informó que es la segunda vez que realizan este altar, para conmemorar a las mujeres que fueron víctimas de feminicidio. La primera vez, fue el año pasado y lo hicieron en la Calzada de los Héroes. Este domingo, pidieron permiso para montarlo frente a la Presidencia Municipal.

“Cada vez vemos en las noticias de manera más recurrente que desaparecen mujeres en Guanajuato o que mueren víctimas de feminicidio, queremos que se haga más visible la problemática y que las autoridades puedan darle solución”. Expreso Aranza.

La convocatoria para realizar el altar, la hicieron a través de redes sociales y obtuvieron buena respuesta de mujeres que apoyaron con los insumos para montarlo, papel picado, flores de Cempasúchil y semillas.

Además, los padres y familiares de las mujeres que han sido víctimas de este delito, enviaron las fotografías para colocarlas en el altar.

La frase “No alcanza el cempasúchil para guiar a todas las que nos han quitado” que se le ocurrió a una de las integrantes del colectivo y que les pareció al resto de las chicas como una expresión muy propia para la ocasión”.

También colocaron cartulinas con otras consignas como “No estamos todas, nos falta Gabriela”, “Somos las voces de las que ya no están”, nos sembraron miedo y nos crecieron alas” y ya nada me calla, ya todo me sobra”, fueron algunas de las que utilizaron.

Algunas de las jóvenes de quienes colocaron su fotografía o una cruz de color rosa en su memoria, se encuentran Dulce Ivana, Ingrid, la pequeña Fátima, Claudia Meza, Michel Susana, Jessica, por mencionar algunas.

28 feminicidios en Guanajuato

De acuerdo a los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Guanajuato, en lo qué va del presente año, se han registrado 28 feminicidios.

Enero fueron 3, febrero 2, Marzo 4, Abril 1, Mayo 6, Junio y Julio 2 víctimas en cada uno, Agosto 5 y Septiembre 3.

De las cuales 5 fueron asesinadas con armas de fuego, 6 con arma blanca y las 17 restantes con otros elementos, por mencionar entre ellos estrangulamiento o golpes.