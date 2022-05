Mamá no solo es la mujer que engendra hijos

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- En este 10 de mayo, siempre festejamos a aquellas mujeres maravillosas que durante 9 meses cargaron a sus hijos en el vientre, para después emprender ese gran reto de criar, guiar, aconsejar, educar, amar y dar la vida por los hijos; pero en algún momento hemos pensado en aquellas mujeres que fungieron como mamás sin ellas traer al mundo a sus hijos.

Si así es, hablo que aquellas mujeres que aunque no cargaron en su vientre a un bebé, pero también crían, guían, aconsejan, educan y aman a los hijos de sus parejas, que al igual como sucede en el caso de las mujeres que son madres solteras y deciden rehacer su vida, hay hombres que también van con paquete incluido.





Es de señalar que aunque hay hombres que dejan a sus esposas salir adelante solas con los hijos hay mujeres que también abandonan a sus hijos, pero afortunadamente existen mujeres que asumen el papel de madre, tal es el caso de Itzel Valeria Padilla Aguiñiga, una mujer que fue madre sin concebir a sus hijos.

Pero también asumió un papel muy difícil pues a consecuencia de la violencia que se vive en la ciudad, su familia que hasta hace dos meses era muy bonita, se vio afectada y destruida con el asesinato de su esposo Luis Omar Olvera Moreno, quien era Policía Municipal de Celaya, el pasado 18 de febrero del 2022, fue acribillado a balazos en la calle Circuito Alora, en la colonia Los Olivos, cuando se dirigía a trabajar.





Sabe que sus hijos son el motor para seguir adelante. | Foto: José González | El Sol del Bajío





Desde ese momento su vida cambió por completo, pues el pilar de esta familia formada por cuatro personas estaba incompleta; Valeria nos platicó que desde mayo del 2019 conoció a su pareja y a sus hijos justo cuando el niño tenía 3 años y la niña 6 años, primero empezaron la relación de novios y salían solos, posteriormente salieron con los niños, a tal grado que la convivencia era mucha.









De la mamá de los pequeños se supo que firmó la custodia de los niños a Luis Omar, situación que llevó a adoptarlos como sus hijos, verlos, cuidarlos y darles lo que necesitaban, los pequeños la llamaban mamá durante siete años formaron esa familia, a las dos semanas de vivir juntos se casaron por el civil y a los dos años planearon la boda por la iglesia.

En torno a la educación y cariño con los niños de 9 años y 6 años actualmente siempre los apoyaron y aunque convivan con la madre biológica el tiempo que pasaban con ella era poco y ellos nunca negaron que la madre los viera.

Lamentablemente sucedió lo que una mujer no se imagina y mucho menos espera, Luis Omar al salir de su casa para dirigirse a trabajar por la mañana del 18 de febrero del 2022, sujetos dispararon en su contra, Valeria solo escuchó los disparos, por lo que cubrió a sus hijos que aún estaban dormidos y fue hasta después de unos minutos que una vecina llegó a su casa y le dio la mala noticia, pese a que ya tenía un mal presentimiento.





Lo único que hizo fue tapar a sus hijos con unas cobijas y sacarlos para llevarlos a la casa de la vecina, sin aun decirles lo que sucedía

“Yo solo tapé a mis hijos y les dije que íbamos tantito a la casa de la vecina y que se taparan porque hacía mucho frío, pues no quería que vieran la escena de su papá, me tuve que contener las lágrimas, pues lo primero era resguardar a mis hijos”

Luego de la difícil escena y tener que declarar además de avisar a la familia de Luis Omar lo más difícil sería darles la noticia a los pequeños, la cual con un nudo en la garganta tuvo que decirles que su papá no estará más con ellos, ante esto la madre biológica de los niños le llamó para ir por ellos.









“Yo no podía hacer nada ella es su mamá y aunque me dolía lo que estaba sucediendo supe que en ese momento era lo mejor para ellos mientras yo tenía que continuar con los largos trámites ante la pérdida de mi pareja”

A partir de ese momento la situación se ha tornado difícil para Valeria pues asegura que aun despierta y piensa en su esposo, y a veces hasta ha pensado en mandarle mensaje como comúnmente lo hacía, para darle los buenos días, para ver si ya desayunó y cómo va su día de trabajo, sin embargo recuerda que él ya no está en este plano.

Además que el que la madre biológica de los niños se los haya llevado después de que su papá falleció fue un gran golpe, pues también extraña a quienes forman y llenan gran parte de su corazón sus niños como ella los llama.

“Aunque no veo a mis niños y deseo que estén bien, no me he dejado caer puesto que ellos me necesitan y aquí estaré siempre esperándolos”

Pese a que económicamente no ha sufrido pues aun en vida Luis Omar y ella trabajaban si ha sido un gran peso el pagar sola las cuentas, pero reconoce que con esfuerzo ha sacado adelante su hogar, ese hogar que formó hace varios años a lado de un hombre a quien ella describe, amoroso, entregado, detallista, respetuosos y trabajador y que ahora la cuida desde el cielo.

Este 10 de mayo celebramos a todas esas mujeres que son madres, que inspiran, que enseñan, que aman y son el motor de una familia, hoy Valeria celebra este día y aunque no cerca de sus hijos, sabe que están en su corazón y que pronto las cosas mejorarán para volver a verlos de manera más frecuente.