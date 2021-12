HistoriaDeVida | Recuperó a su hija perdida luego de 6 años

León Gto.- Emilia Córdoba es una fiel creyente de la Virgen de Guadalupe, pero su fe en ella creció luego que una de sus hijas fue robada a los 10 años de edad, Emilia puso todo en manos de la Morenita del Tepeyac y después de seis años le cumplió su milagro de reencontrarse.

Como todos los días, Emilia busca un momento para ir al Santuario de Guadalupe y agradecer a la Virgen por un hermoso milagro que le cumplió, ya que ella como madre vivió uno de los dolores más fuertes de su vida, el perder a manos de terceras personas a su hija.

“Mariana tenía como unos diez años cuando se la llevaron a Guerrero, recuerdo que le pedía de todo corazón a la Virgencita, todos los días la venía a visitar y de rodillas caminaba hasta el altar, había ocasiones en que me sangraban las rodillas porque sufro de diabetes y me lastimaba, pero todo era para pedir por Marianita”, mencionó mientras recordaba todo el calvario que vivió.

Pasaron varios años en que Emilia no sabía nada de su hija, pero la fe y la esperanza de encontrarla nunca la perdió, a pesar que en ocasiones no era muy alentador no tener ninguna noticia de ella, como madre y creyente acudía todos los días a hablar de madre a madre con la Virgen.

Un día inesperado después de seis años, Mariana llegó a su hogar y le platicó a su mamá que fue llevada por una amiga de su abuelita, quien se la llevó a trabajar a las playas de Guerrero y le quitaba todo el dinero, por lo que decidió escapar y regresar a su hogar.

“Me contó que se la llevó una amiga, era una señora de confianza y se aprovechó de eso, como su esposo estaba en Guerrero y ella vivía aquí, un día se llevó a mi hija a trabajar en la playa y le quitaba todo su dinero, fue muy feo para ambas pero ahora ya la tengo aquí”.

Mariana escapó de las personas con las que vivía para volver a su casa en León, pero al no tener dinero tuvo que pedir ayuda a un señor allá en Guerrero para que le pagará el camión hacia León, de buena voluntad el hombre pagó su pasaje, por lo que la ahora joven pudo regresar a la ciudad y buscar su casa.

“Por eso yo vengo a ver a mi virgencita, por todo el milagro que me hizo, le prometí venirla a ver siempre, se me ha complicado por el diabetes, pero sea como sea venimos yo y mi hija, ella se siente feliz de regresar, a pesar de todo lo que vivió siempre busco la manera de volver, fue un gran milagro”, agregó Emilia.

“También me acuerdo que cuando se llevaron a mi Marianita estaba bien gordita pero cuando regresó ya estaba muy flaquita, cuando vi que llegó a la casa no me podía ni mover del gusto de verla, comenzamos a platicar y recuerdo que me dijo que nunca se iba a separa de mi, siempre le pedía a Dios que me la cuidará donde quiera que estuviera”, recordó entre llanto.