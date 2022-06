Deuda pública bien invertida atraerá beneficios a la población

Rosa Isela Ramírez Revilla, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Guanajuato, aseguró que el municipio de León cuenta con finanzas sanas por lo que es un buen momento para solicitar la deuda pública. Sin embargo, asegura que la ciudad debe llevar este ingreso al tema de infraestructura y no a un gasto de operación. La titular del IMEF recomienda el acceso a la deuda pública como aliciente para la reactivación económica.

La titular del IMEF, mencionó en rueda de prensa que los municipios que pretendan o que busquen adquirir deuda pública deberán realizar un análisis de sus finanzas y tratar de resolverlas primeramente con un recorte de gastos y en caso de tomar la deuda tener en claro cuál es el límite de endeudamiento y si este sería positivo o tendría un beneficio.

“Si tienes préstamo y empiezas a generar infraestructura y generas apoyos para la parte empresarial, vas a incentivar esa parte de la economía y a generar empleos, sin embargo, si es bueno siempre y cuando las finanzas sean sanas, también revisen si lo pueden disminuir, la otra es que cuando les aprueben el préstamo esté etiquetado específicamente para proyectos, si es para infraestructura, que efectivamente diga infraestructura y que obviamente que allí también pongan el alcance que van a tener y se le dé seguimiento”, indicó Rosa Isela Ramírez.

Además, mencionó que cada municipio deberá evaluar si es conveniente adquirir una deuda, esto de acuerdo a su situación financiera y pronunciarse si realmente la necesitan; recalcó que es positivo invertir en infraestructura y en apoyos que puedan ayudar al sector empresarial.

“No estamos hablando de que te regalen el recurso, no que sea fondo perdido, pero que si te pueda ayudar si te van a dar un crédito, obviamente que se retorne ese recurso y que también ayude al empresario, que genere nuevos proyectos, también estaría considerando la parte de los empleos”, agregó.

Sin embargo, el poder adquisitivo con el que se cuenta en Guanajuato es muy bajo, por lo que la titular del IMEF Guanajuato recomienda que se debe trabajar en este tema y que los empresarios aumenten este poder a sus trabajadores.

En el caso de León, al ser de los municipios más sanos en finanzas, asegura que se tiene que analizar cuáles son las necesidades de la ciudad, ya que al apostar a la infraestructura, está liberará mayor crecimiento debido a que tendrán su retorno a mediano y largo plazo, mientras que los gastos de operación generan mayor consumo y poco retorno.

Recordemos que el municipio pretende adquirir una deuda aproximada de 700 millones de pesos y en días pasados se ha dado a conocer que le apuesta a la infraestructura, misma que se ha visto en gran progreso.

También León ha pasado a ser la ciudad con mayor cantidad de pobreza, esto debido a la pérdida de empleos a causa de la pandemia y estos al ser devueltos, contaron con menor poder adquisitivo. Es decir, un trabajador que ganaba 12 mil pesos ahora gana 6 mil.

“Qué pasó el que tenía lo indispensable ahora ya no tiene ya no le alcanza eso fue lo que pasó realmente y por eso aumentó en la pobreza de León. Lo que se trata de hacer es que cuando tú contratas la parte infraestructura generación empleos y para nosotros lo importante es que no solo se generan empleos, sino que poco a poco vayan aumentando el poder adquisitivo, para pasar de la pobreza a otro nivel y vemos que festivamente Guanajuato le falta es aparte de que tenga un poder adquisitivo mayor, sí bien es cierto las inversiones se dan, al momento de que lleguen inversiones aumenta el poder adquisitivo”, explicó Rosa Isela Ramírez.

Obtener la deuda pública con un buen análisis y buenas estrategias atraerá mayores beneficios tanto a los empresarios como a sus trabajadores, mismo que a su vez se refleja en todo el municipio, asegura la presidenta del IMEF.