Detenciones por incumplir medidas sanitarias, solo en caso de reincidencia

León, Gto.- Las medidas impuestas en el municipio para evitar la propagación del Covid-19, no son para perjudicar a la ciudadanía, reiteró el Secretario del Ayuntamiento.

Felipe de Jesús López Gómez aclaró que las multas que pudieran llegar hasta ocho mil 600 pesos, por desacato a las determinaciones del gobierno local para contener la propagación del coronavirus, serían en caso extremo.

Explicó que los inspectores conminaran a la ciudadanía a respetar la sana distancia, no realizar reuniones ni siquiera privadas, usar cubrebocas y a los comerciantes a cerrar sus negocios si no realizan una actividad esencial y que solo en caso de reincidir se llegará a la detención.

Una vez que en el ayuntamiento se aprobó otorgar facultades a la dirección de Salud para sancionar a quien respete estas medidas, el secretario del Ayuntamiento indicó que primero será una invitación, posteriormente una amonestación hasta llegar a la detención.

“Esta acción de las multas que se han tenido que establecer, es para que la gente tome más en serio las medidas preventivas como el uso del cubrebocas y entre otras ya conocidas, no se trata de molestar a nadie y el hecho de no acatarlas hace que todos los ciudadanos estén en riesgo de contagio y por ende no se pueda tener avances para salir de la situación actual”, afirmó López Gómez.

Rechazó que la medida tenga algún objetivo de recaudación y explicó que las sanciones serán impuestas a criterio del juez calificador, quien le hará el señalamiento de la importancia de atender estas medidas, de lo contrario de no entender, se procederá a aplicar la sanción correspondiente.

“Si la gente va a estar insistiendo en acciones que dañen la salud pública, bueno pues habrá que ponerle una multa, pero eso ya será criterio de sistema de justicia cívica, lo que queremos es evitar contagios, el problema es muy serio”, indicó.

Sobre la legalidad de las detenciones señaló que están plenamente sustentadas en base al artículo 14 del Reglamento de Policía y Vialidad del Municipio de León que establece las faltas a la salud pública.