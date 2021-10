Detectan contagios de la variante MU

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- La variante Mu del virus SARS-CoV-2 ya fue identificada en Guanajuato y en cinco personas fueron detectados estos contagios.

Fátima Melchor Márquez, jefa estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, informó que en el estado ya son 354 contagios provocados por al menos nueve variantes del virus SARS-CoV-2a, en donde en las últimas semanas la de mayor predominancia es la Delta, particularmente entre la población joven, en donde se han concentrado la mayor cantidad de las transmisiones y de defunciones por Covid-19.

Es decir, en una semana fueron notificados 81 casos nuevos de variantes del virus SARS-CoV-2, pues la semana pasada eran 271 casos y en esta semana ya son 354.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato sobre las variantes del virus SARS-CoV-2, en el estado son 149 casos de la variante identificada como B.1.1.519, 68 casos de la variante Gamma, 59 casos de la variante Delta, 32 casos de otras variantes, incluida uno de Lambda, así como 26 de ala Alpha, 13 de la B.1.427/B.1.429, cinco de Mu, así como una de Iota y una de Beta.

El reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato indica también que desde junio la variante de mayor circulación ha sido la Delta y durante las últimas es la única que se ha presentado en el estado.

Sin embargo, llama la atención la confirmación de cinco casos de la variante Mu, pues a pesar de que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicara que ésta no es considerada una variante de preocupación, sino sólo de interés, también la Agencia Europea de Medicamentos calificó a principios de septiembre a la variante Mu como “potencialmente preocupante”, pues incluso algunos estudios advertían que podía desarrollar riesgo de inmunoevasión, es decir, que las vacunas podrían no ser efectivas para ésta, aunque no ha sido del todo informado con mayor precisión.

Por ello, Fátima Melchor Márquez reiteró el llamado a la población guanajuatenses a mantener las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, evitar aglomeraciones, seguir aplicando el distanciamiento social y por ello, para seguir garantizando la no aglomeración innecesaria, el estado permanecerá una semana más en semáforo amarillo con alerta, el cual estará vigente del cuatro al 10 de octubre.