Detectan casos de violación, en casa

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Santiago Roel Rodríguez, director de la organización civil Semáforo Delictivo, aseguró que si bien en 2020 se ha dado una reducción en el delito de violación, hoy ésta no se está dando en las calles, sino dentro de los hogares, cometida incluso por los propios familiares o conocidos de la persona violentada.

Santiago Roel Rodríguez explicó que aunque la lógica indicaría que al estar las personas confinadas en su casa debido a la pandemia, los delitos deberían presentar una tendencia a la baja, como el de la violación, pero resultó todo lo contrario.

“Bajó la violación por desconocidos en la vía pública; sin embargo, tenemos información de que la violación que ha estado incrementando es donde las víctimas son menores de edad, en su mayoría mujeres adolescentes, y esta violación contra menores de edad se comete en casa por parientes o por conocidos, entonces es un tema preocupante”, expuso Santiago Roel.

Al analizar las cifras del comportamiento del delito de violación en el país, Santiago Roel dijo que aunque se ha visto una disminución del delito de violación durante los meses cuando empezó la pandemia, sobre todo en abril y mayo, se trata de una “baja artificial”, pues el fenómeno lo han estudiado y tiene otras aristas.

“En estos meses, muchas de las familias no pueden denunciar o no denunciaron la violencia familiar que estaban sufriendo durante los meses de mayor confinamiento, ya fuera por miedo a contagiarse, por la dificultad para presentar las denuncias, pues los ministerios públicos estaban operando restringidamente y porque además iban a seguir conviviendo con la familia y para evitar un mayor problema, no se denunció”.

De acuerdo con datos de Semáforo Delictivo, de enero a octubre han sido iniciadas 13 mil 867 carpetas de investigación por el delito de violación; de esas, 464 han sido en Guanajuato y es octubre el mes con más casos, con 65 investigaciones por el delito de violación.

“Es preocupante que este fenómeno se esté dando en las casas, por familiares, tenemos que apretar mucho en el tema de prevención de la violencia familiar, esto deriva de esa violencia familiar, que a nivel nacional traemos también un alto índice y se ha detonado por el tema del confinamiento obligado por la pandemia”.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 72% de las víctimas del delito de violación en el país son mujeres.