Detectan caso sospechoso de coronavirus en Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). La Secretaría de Salud federal detectó un caso sospechoso de coronavirus en Guanajuato.

De acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud, con corte a las 17:00 horas del miércoles, en el país hay dos casos sospechosos de coronavirus, un en Nuevo León y otro más en Guanajuato.

El propio secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó a través de su cuenta de Facebook el caso sospechoso de coronavirus e informó que fue aplicado el protocolo de observación del paciente a través de la Unidad de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica.

De acuerdo con el informe técnico de la distribución nacional de casos sospechosos por COVID-19 o coronavirus, en el país se han registrado 13 casos negativos, dos sospechosos, que son los de Nuevo León y Guanajuato, donde hasta el momento no ha habido casos confirmados de este virus.

En Jalisco se habían presentado cinco casos sospechosos, pero todos ellos fueron descartados.

Hasta el momento se conoce que se trata de una mujer sexagenaria, la cual viajó a China de vacaciones, donde se generó el coronavirus, mientras que el caso de Nuevo León es un hombre quien vive en Monterrey, pero quien también viajó al país asiático por cuestión laboral desde octubre pasado.

Piden SSG no alarmarse

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud de Guanajuato pidió a la población no alarmarse, pues se trata de un caso sospechoso, mas no confirmado.

“La mujer presenta sintomatología leve, no ameritando hospitalización y se encuentra bajo tratamiento y con aislamiento domiciliario hasta contar con un resultado. Se mantiene bajo estricta vigilancia al igual que sus contactos”, indicaba el comunicado de la Secretaría de Salud.

Entre las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud están lavarse las manos, no viajar a China de no ser necesario, evitar contacto con personas enfermas, cubrir la boca con el ángulo interno del codo al toser o estornudar, lavar las manos frecuentemente y usar alcohol en gel, no auto medicarse y solicitar atención médica oportuna, sobre todo si se tiene antecedente de viaje a China hasta 14 días antes del inicio de los síntomas y referirlo al personal de salud.