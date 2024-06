Detectan al menos ocho candidatos electos de Guanajuato con vínculos con el crimen organizado

LEÓN, Gto. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reveló que al menos ocho candidatos electos del estado, tanto para las presidencias municipales como para algunas diputaciones, tienen algún vínculo con grupos del crimen organizado que operan en la entidad.

Por ello, hizo un llamado tanto a los legisladores locales que están en funciones como a los que fueron electos para que puedan llevar a cabo una reforma electoral que impida que personas que están ligadas a grupos del crimen organizado obtengan candidaturas en los próximos procesos electorales.

Local Hubo un ataque sistemático de Morena en Celaya, Tarimoro y Pénjamo

“Yo se los dije antes de las campañas, cuidado con escoger a candidatos vinculados a grupos delincuenciales y lamentablemente hoy les tengo que decir que de acuerdo con la mesa de seguridad hay por lo menos ocho candidatos electos que tienen algún vínculo o relación con grupos criminales”, dijo el mandatario estatal en entrevista en León, tras ser cuestionado sobre lo ocurrido en Tarimoro, en donde la tarde del miércoles un mini súper que es propiedad de quien se perfila para ser el presidente municipal de ese municipio, el morenista Saúl Trejo, fuera incendiado y atacado a balazos y en donde hubo dos personas fallecidas y al menos siete más lesionadas; días antes, el 22 de mayo, el papá del mismo político fue asesinado a balazos cuando estaba afuera de su casa.Sin precisar los nombres de los candidatos electos que presuntamente están ligados al crimen organizado, así como tampoco de qué municipios son, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que esta situación debe llevar a una profunda reflexión, pues señaló que es grave que la delincuencia organizada se meta en la selección de candidaturas para tener control de gobiernos o puestos políticos.

“Tenemos que ser muy cuidadosos de a quiénes elegimos, la verdad que son muchos indicios los que se establecen y hoy vimos cómo estos grupos delincuenciales empiezan ya a proponer candidatos, se infiltran en los partidos y eso es algo delicado.

El gobernador de Guanajuato dijo que tras lo ocurrido en Tarimoro, la policía estatal ya vigila ese municipio. / Fotos: Francisco Carmona / El Sol de León

Local “Estamos en el proceso electoral más sangriento de México”, Marko Cortés

“Yo lo que hago es un llamado a los diputados locales para hacer una verdadera reforma electoral que frene la entrada de candidatos que tengan vínculos con la delincuencia a los partidos, es decir, poner controles más estrictos para elegir a los candidatos, desde mi punto de vista tienen que pasar pruebas de control y confianza, tienen que pasar algunos otros tamices como revisiones de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), de sus patrimonios, investigaciones serias, antes de aprobarlos como candidatos, porque nos hemos preocupado mucho, y qué bueno que lo hemos hecho, por cuestiones de género, grupos vulnerables, hemos hecho una ley muy especializada, hoy vemos que entrarán personas de la comunidad LGBT, van a entrar personas indígenas, pero poco nos hemos preocupado por frenar el ingreso de candidatos ligados con grupos delincuenciales y esto puede ser el inicio de un daño muy complicado para Guanajuato en el futuro, si no actuamos”.

El gobernador de Guanajuato señaló que se tiene que afrontar esta situación, pues si no “al rato vamos a estar votando por el partido de un cártel o por el partido el otro cártel”.

“Hemos avanzado en el tres de tres y en transparencia, pero en este tema pareciera que es un tema que le da miedo a las instituciones electorales y a los partidos entrarle, pero tenemos que entrarle, porque si no, al rato vamos a estar votando por el partido de un cártel o por el partido el otro cártel y eso es muy riesgoso, yo no quiero eso para México, yo no quiero eso para Guanajuato, entonces hay que decir las cosas y hay que decirlo con seriedad, necesitamos una reforma electoral que frene el ingreso del crimen organizado a los partidos y a los cargos públicos”.

Compartirán información con la federación

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que toda la información que tienen de estos presuntos vínculos de algunos candidatos electos con el crimen organizado la pondrán a disposición de la autoridad federal, que es la encargada de darle seguimiento a estos temas.

Fotos: Oscar Ortega / El Sol del Bajío

“La mayoría de los indicios que tenemos son vínculos con grupos de la delincuencia organizada, que es delito federal, entonces haremos de conocimiento a las instancias federales los vínculos familiares, empresariales que se han detectado de ciertos candidatos con grupos de la delincuencia organizada.“(…) Si hubiera la comisión por parte de estos sujetos electos de algún delito del fuero común, obviamente procederemos nosotros en el fuero común, pero si todo el tema es vínculo relacionado con la delincuencia organizada, será pasarlo a la federación”, dijo el gobernador de Guanajuato.

En Tarimoro cuidaremos a la ciudadanía, no a delincuentes

Policiaca Identifican a las dos víctimas del ataque en el negocio del Centro de Tarimoro

El gobernador de Guanajuato dio a conocer también que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se han movilizado hacia Tarimoro, después del ataque al establecimiento propiedad del alcalde elector de ese municipio, particularmente para cuidar a la ciudadanía de ese lugar.

“En Tarimoro tenemos que cuidar a la ciudadanía, eso es lo que vamos a hacer, nosotros no cuidamos a criminales, nosotros cuidamos a la ciudadanía y en Tarimoro ya estamos reforzando la presencia para cuidar a la población con la autoridad actual, estamos reforzando y aunque las autoridades electas tomaran posesión, seguiremos trabajando por los guanajuatenses, porque la gente no tiene la culpa de estas decisiones de los partidos, pero tenemos la obligación de cuidar a los ciudadanos y eso es lo que vamos a seguir haciendo”.