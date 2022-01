Detectan a trabajadores que abusan de los permisos Covid-19

León, Gto.- Empresarios en León han detectado a trabajadores que abusan de los permisos Covid-19, informan que sus familiares dieron positivo y dicen tener síntomas de gripe, pero en ocasiones no es verdad, comentó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo García González para El Sol de León.

“El problema es que hay algunos muchachos que están tomando pretexto el que su hermana, su mamá o su tía tiene Covid para no ir, nos dicen “voy o no voy es que tengo un poco de gripa”, les decimos no vengas pero que hagamos conciencia realmente que no es para tomar permisos de más”, dijo.

Lamentó que se den ese tipo de situaciones ya que no se puede tomar ventaja de una circunstancia tan delicada como lo es la pandemia del Covid-19, misma que ha cobrado la vida de 14 mil 242 personas en Guanajuato.

García González dijo que la pandemia por el virus Sars-Cov-2 no es una broma y que lamentablemente ha dañado la salud y la economía del país, por lo que quienes estén bien de salud son los que pueden ayudar a mantener los empleos de personas con la enfermedad.

“Desafortunadamente a veces sucede, tenemos que tener muy en cuenta que no se puede pensar en tomar ventaja de esto, que es un caso muy serio que la productividad está muy dañada y necesitamos recuperar la economía, porque tenemos un problema económico importante en el país”, mencionó.

El presidente del CCEL dijo que ninguna empresa ha negado permisos a causa del Covid-19 de las que están agremiadas en sus 9 cámaras empresariales como la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX).

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

“La mayoría tiene todos los permisos que se ocupen, no me he encontrado una sola empresa o un solo empleado que me diga que no le han permitido salir por esta causa, sabemos que es preferible parar un día y que se vacune nuestra gente, a tener paros constantes por enfermedad”, mencionó.

Destacó que también para las vacunas en contra del virus Sars-Cov-2 se ha dado permiso a los trabajadores para que acudan, para que se cuiden y prevenir más contagios dentro de las empresas.