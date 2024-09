Detectan 18 bordos de agua nuevos cerca en la zona norte de León; desconoce si son ilegales

León, Gto.- Durante la presentación de los resultados del “Análisis de la Subcuenca de la Presa del Palote” que se llevó a cabo este martes, autoridades municipales informaron que del 2017 a la fecha, se han detectado 18 bordos más, aunque se desconoce si operan de manera ilegal.

Sin embargo, Susana López Funez, subdirectora de Desarrollo Sustentable del Instituto Municipal de Planeación (Implan) en el municipio de León, aseguró que no representa una absorción significativa de agua que cae de manera directa a la Presa El Palote.

En el estudio donde también participaron autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), el director de la paramunicipal, Enrique de Haro Maldonado, informó que ya se hizo la denuncia ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que inicie las investigaciones.

“Ya hicimos la denuncia de diferentes puntos en la zona, yo no puedo determinar si son ilegales o no, de eso se trata este escrito que se mandó de parte mía, de Sapal, a la Conagua local de Celaya, esto para que ellos digan si efectivamente son ilegales o no estos cuerpos”, comentó.

Ambas dependencias en conjunto con Protección Civil, informaron que en el 2017 se registraron 306 cuerpos de agua que cubrieron una superficie total de 164.2 hectáreas, de las cuales, 11 eran presas y 295 bordos de agua.

En lo que respecta al 2024 “se identificaron 18 cuerpos de agua nuevos que no había en el 2017, y que en conjunto suman una superficie total de 3.61 hectáreas. Con la misma profundidad promedio, se estima que estos nuevos cuerpos de agua capturan alrededor de 90, 370 metros cúbicos de agua.

“El aumento en la superficie de captación representa el 0.9% del volumen total de la presa El Palote, la cual tiene capacidad para almacenar 10 millones de metros cúbicos de agua, es decir, el incremento de cuerpos no identificados, no impacta de manera significativa en la cantidad de agua que está captando la presa”, se citó en el estudio.

Por otra parte, Susana López Funez, la sierra tiene altos grados de degradación, lo que también abona a las pocas lluvias que se han registrado en esa zona del municipio.

“Nuestra sierra presenta altos grados de degradación en algunas zonas, pero no se puede decir que es por uno u otro motivo”.