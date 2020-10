Detecta OCL que aumenta el número de niños en halconeo

León, Gto.- Para la presidenta del Observatorio Ciudadano de León, Rocío Naveja Oliva, cada vez crece más el número de niños y adolescentes involucrados en halconeo, el narcomenudeo, pero lo más lamentable es que se ve más rentable el distribuir drogas que robar al transeúnte o una casa habitación, lo que refleja como severa problemática que tienen que atender las instancias federal, estatal y municipal.

El observatorio a través de sus estadísticas ha identificado que el gran dolor de cabeza de los leoneses sigue siendo el tema de homicidios dolosos, vemos que no se frena, “hemos mencionado que no debemos acostumbrarnos a este escenario de violencia observamos un fenómeno no solo es el homicidio doloso, sino todo lo que trae consigo de manera colateral y que esta impacto en con el involucramiento de niños y adolescentes en el crimen organizado.

Hoy vemos con tristeza cómo se han generado vínculos de mayor fuerza, entre la sociedad y los distribuidores de droga, debido a que crece el número de personas que consumen droga, escenario que hace más atractivos la distribución para el consumo de droga y hace que se exacerbe esta situación e involucra diversos miembros de familia desde niños, adolescentes, mujeres y hombres de todas las edades.

Es por ello que el OCL, ha hecho mención de que se requiere de varias acciones puntuales como:

1.- Prevención social de la violencia y delincuencia es urgente que se visualice un programa claro con proyectos precisos con disparos muy precisos para atender a personas involucradas en este tema.

2.- Centro del trabajo de las autoridades, es la familia que debe de ser hoy como nunca el ente en donde se centren todos los esfuerzos de la autoridad municipal estatal y federal., en aras que haya una mayor corresponsabilidad de atender esta problemática de niños y adolescentes

Se ha hecho referencia debe de haber un trabajo coordinado de la federación con el estado y el municipio a efecto de garantizar la paz y tranquilidad social que tanto nos preocupa.

Y debemos de reconocer el esfuerzo que León se encuentra entre los 25 municipios que han mejorado la percepción de inseguridad a través de la ciudadanía y algunos índices de delitos del orden patrimonial, pero el gran dolor de cabeza para los leoneses sigue siendo el tema de homicidios dolosos, Finalizó.