Destacan miembros de la comunidad LGBT+ en diferentes ámbitos

Desde el bullying en la familia, la escuela, el trabajo y la falta de oportunidades laborales han llevado a algunos integrantes de la comunidad LGBT+ a prostituirse e incluso al suicidio, pero otros casos, cuando la familia los acepta e impulsa, y el ambiente que lo rodea es positivo, la realidad es que hay profesionistas, emprendedores y empresarios que han llegado a destacar en la sociedad y los negocios nacionales.

Julio César O’farrel y Ricardo Gallardo de 34 años son pareja desde hace 15 años y se casaron legalmente el 17 de enero del 2015 en Guanajuato. Los empresarios del ramo inmobiliario forman una familia homoparental. Su niña Farah de 6 años es su orgullo y no pueden ocultar la emoción cuando hablan de ella.

Describen la experiencia de ser papás como maravillosa, aunque al principio tenían miedo por las experiencias en la escuela, pero fue todo lo contrario.

Farah está en el cuadro de honor de su escuela y en el marco del Día del Padre, comenta Ricardo que está preocupada por qué regalarles a sus papás.

Ellos son los creadores de la Marcha del Orgullo Gay ahora Pride León, a la que en 2019 asistieron más de 10 mil personas y se ha convertido en un evento turístico. Tienen un colectivo que lleva el mismo nombre “Pride”.

La pareja se conoció en un restaurante de hamburguesas en Sacramento, California, entablaron una conversación, al mes se hicieron novios y poco después se fueron a vivir juntos. Ambos tenían 17 años.

Su matrimonio no sería público

En las instalaciones de esta casa editora, la pareja comentó que al principio deseaban mantener en privado su matrimonio, pero activistas les recomendaron darlo a conocer porque era un logro de la comunidad que ha beneficiado a muchas parejas.

Tenían terror de enfrentarse a una ciudad tan católica y conservadora, porque se creía que la familia sólo era papá, mamá e hijos, aunque Julio César y Ricardo consideran que las familias son diversas, puede haber una madre soltera con su hijo, un padre soltero con su hijo, hay niños que viven con sus abuelos.

“Dentro de la familia debe prevalecer unión, amor y valores, independientemente de cómo esté conformada, además es darle la oportunidad a un menor de tener mejor calidad de vida. Nuestra familia es tan normal como cualquier otra, invitamos a la gente que la conozca. El miedo no es más que ignorancia de un tema, no deben tenerlo a la comunidad LGBT+, porque no se contagia, no es algo que se aprenda” No buscan la aceptación ni la tolerancia, sino el respeto.

Largo y costoso proceso

Para contraer matrimonio interpusieron una demanda por discriminación al estado, fue un proceso de año y medio, en el que invirtieron mucho esfuerzo y también tuvieron muchas trabajas. Gastaron más de 40 mil pesos “y todo esto por tener una orientación diferente a la que la sociedad considera normal”, explicó Ricardo.

Desde que se casaron, otras parejas se acercaron a ellos para que los orientaran por lo que ayudaron sin cobrarles.

En el estado no existía la jurisprudencia, recuerdan, pero cuando esta sale a nivel nacional, metieron amparos en cualquier estado donde todavía no se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el estado han logrado que se puedan casar más de 60 parejas, de León, Irapuato, Guanajuato capital, San Miguel de Allende, San Francisco del Rincón, Silao y Celaya, de los casi 130 matrimonios igualitarios que hay en el estado, además tienen otras 23 parejas a las que están en proceso. Hay gente de otros estados como Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí que les han pedido apoyo, pero no pueden abarcar tanto.

“No es un tema de moda, es de derecho y nosotros aunque llevamos 20 años juntos, no somos nada, y no puedo decidir por la salud de mi esposo, por darle seguro social, heredarlo, pelear su pensión. Todas las parejas necesitamos estar casadas legalmente porque el estado no nos garantiza estos derechos que nos corresponden”, lamentó Julio César.

Falta reconocimiento legal

La sociedad ha cambiado su percepción de la comunidad LGBT+, pero las leyes los limitan, “nosotros pagamos impuestos como cualquier ciudadano y creo que eso debería enfocarse la sociedad, no en qué hacer detrás de la puerta, porque esa es tu intimidad”

A pesar de que hace unos días en Sinaloa y Baja California se aprobó el matrimonio igualitario, en Guanajuato no se han entablado ni siquiera mesas de trabajo para pasar esa iniciativa al pleno y que sea votada. Ya hubo un exhorto a Guanajuato, pero debido a la pandemia todo está en el congelador, por lo que se van a juntar poco a poco con los diputados abiertos al tema.

Reconocieron que las chicas trans, no han podido hacer su cambio de identidad, van a otros estados, pero al llegar a Guanajuato caen en doble identidad “la federación las reconoce como mujeres, pero el estado las sigue reconociendo como hombres”.

Para arreglar sus documentos hay una enorme discriminación por parte del registro civil, si quieren poner en regla sus estudios tampoco pueden “pueden sacar INE, pasaporte, con la nueva identidad de género, pero todo lo que tenga que ver con el estado no lo puede realizar por ejemplo la SEG, si tienen una licenciatura para mi tú no eres Miguel, eres Lupita están desesperados, porque quieren realizar trámites y comprar una propiedad con mi nueva identidad, pero no lo respalda su historial”, dijo Ricardo.

Respecto a los cambios de identidad de género, Julio César explica que hay una jurisprudencia y se pueden hacer en cualquier estado “vamos a trabajar en eso para las chicas trans que ya tienen su cambio de identidad de género y lo hicieron en otros estados, el gobierno de Guanajuato les resguarde el acta y tengan por fin sus papeles en orden”.

Reconoció que entre otras cosas faltan escuelas libres de bullying, sensibilizar a los servidores públicos y atención médica porque “a veces por nuestro aspecto nos discriminan, nos atienden o nos dejan en espera y el tema hormonal sería importante que lo manejara el Seguro social, porque las chicas que están haciendo su cambio terminan metiéndose cualquier cosa y exponer su salud, porque las autoridades no te quieren dar este servicio”

Sólo piden un trato digno y respeto, por lo que se enfocarán a sensibilizar a los universitarios, porque en la gente mayor es difícil cambiar esquemas mentales.

“Somos gente talentosa que trabajamos, aguerridos, tenemos mucho talento y somos buenos trabajadores y se nos limita por las creencias de la comunidad. Necesitamos un organismo que nos proteja, que esté con nosotros cuando sufrimos discriminación”, recalcó Ricardo.

No pasará desapercibido el mes del Orgullo

El 25 de junio pintarán la Zebra en el Parque Hidalgo a las 24:00 horas, aunque desde las 17:00 horas habrá actividades en mancuerna con el Instituto Municipal de la Juventud. Ofrecerán a la comunidad la posibilidad de terminar estudios en espacios libres de bullying y talleres para aprender oficios.

Los días 26 y 27 de junio en una finca privada se dará el nombramiento de embajadores que han hecho visible a la comunidad. A partir de las 12:00 horas habrá presentación de artistas locales y se reconocerá al Embajador Gaym David Arce un tik tokero, padre soltero; la Embajadora Les será una sorpresa; la Embajadora Trans, Kimberly de “Las Pérdidas” del Coecillo y la Embajadora Drag, Matraka, una de las más grandes de México, de origen guanajuatense.