Destaca tecnología en negocios: Lombana

Juan Lombana impartió la conferencia “La Tecnología en los Negocios y Changos en Patines”, en el cierre del primer día en el Pabellón del Conocimiento, el conferencista se encontró ante un público abierto, cálido y dispuesto a ampliar sus conocimientos de la nueva era digital.

Lombana es especialista en tecnología digital y sus inicios se remontan a sus 19 años cuando fue contratado por la multinacional Google, se independizó y construyó Mercatitlán, la empresa que dirige.

Aseguró que no hay regreso al pasado ante las nuevas técnicas en ventas. Se han modificado todos los tipos de negociación, por ejemplo las estrategias en ventas del Mustang Ford en 1967 eran comerciales para la televisión, producidos a costos muy altos.

Hoy las ventas tienen infinidad de canales a través del mundo virtual y el que decide su comportamiento es el consumidor final.

México es un país en el que las personas están nueve horas al día conectadas a internet, el 71% de la población tiene acceso a este medio y se consumen en comercio electrónico 18 mil millones de dólares.

Lombana resaltó que el país es el cuarto en orden mundial, en ser el más consumidor de video.

El cambio es inminente y en la frase “Digital o no digital… he ahí el dilema” y es que no hay regreso, sino habrá que estar abierto a más a lo que está por venir y sobre todo actualizarse ante la “invasión” de la tecnología para aplicar sus métodos de forma adecuada y en beneficio de los negocios.

Consideró que la receta perfecta es “La persona perfecta” + “el mensaje perfecto” en el “momento adecuado” y eso cobra sentido, debido a la gran cantidad de mensajes que se reciben mediante internet.

Los mensajes deben contar la historia adecuada, breve y concisa, porque el objetivo principal es que la gente sea la que hable del producto.

Antes era vital estar en un centro comercial, en el mejor, pero hoy lo más importante es estar en Internet y posicionar la marca correctamente a través de mensajes, redes sociales, la construcción de un buen sitio web que venda mediante las diferentes técnicas de comercio electrónico.

Finalmente, Juan Lombana explicó que el nombre de la charla no tenía nada que ver con ella, sólo fue para generar interés y despertar la curiosidad sobre el tema a tratar.