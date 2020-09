Destaca Coparmex cercanía y sensibilidad del alcalde

León, Guanajuato.- El presidente de Coparmex León, Alberto Ruenes calificó como buenos aspectos la reactivación económica, la atención a salud en la pandemia y la semaforización inteligente, en el Segundo Informe de Gobierno de Héctor López Santillana.

Ruenes Escoto señaló respecto a la rendición de cuentas del gobierno municipal que “fue un año y por lo tanto una Administración Municipal que se enfrentó a retos históricos, no podemos calificarla de la misma manera que años anteriores, sin embargo enmarcando en el contexto de la pandemia, sabemos que en el tema de salud y economía se mostró un alcalde sensible y cercano”.

“Se ofrecieron apoyos tanto al sector formal como informal, que obviamente no fueron suficientes, pero para muchos representaron oxígeno especialmente en los primeros meses donde muchos tuvimos que cerrar nuestros negocios. Fue oportuno pues consideramos que la reacción fue rápida y la entrega de apoyos se cumplió como se anunció desde un principio”.

Sobre el tema de salud, le reconoció a López Santillana que realizó esfuerzos “de forma coordinada con el estado, gracias al programa de pruebas rápidas se apoyó a las empresas para detectar casos asintomáticos de Covid-19, eso fue muy valioso para evitar que siguieran creciendo los contagios, se actuó de manera responsable”.

El líder empresarial aplaudió el proyecto de semaforización inteligente. “Es una buena apuesta por el desarrollo de nuestra ciudad, esperemos ver a León como la primera ciudad con inteligencia urbana, tal como se proyecta”.

En cuanto a seguridad, manifestó que “sigue siendo un tema muy sensible que no es exclusivo del municipio, sin embargo, sí creemos que hay mucho por hacer, más coordinación entre autoridades, reforzar la capacitación a los cuerpos de seguridad, de manera muy particular en materia de género, se necesita profesionalizar a las corporaciones”.

“Sin duda la seguridad es el gran tema pendiente para los leoneses, pues, aunque han bajado los índices delictivos, los de alto impacto nos siguen dando esta sensación de que las estrategias y los esfuerzos no están alcanzando. Esperamos que en este último año de administración las estadísticas en este sentido también bajen y se logre una mayor coordinación con la federación”.

Alberto Ruenes sintetizó su opinión sobre el Segundo Informe de Gobierno de López Santillana calificando como bueno: Reactivación económica y atención a salud en la pandemia, el proyecto de semaforización inteligente; lo malo: Falta capacitación a la Secretaría de Seguridad en materia de género y lo feo: La seguridad. Se necesita mayor coordinación con la federación.