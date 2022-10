Despiden a Prometheus; representará a México en competencia mundial

IRAPUATO, Gto (OEM-Informex).- El proyecto irapuatense Prometheus 2.0 es finalista de la competencia ANA Avatar Xprizer, que se llevará a cabo del uno al cinco de noviembre en Los Ángeles, California, y hay confianza en que obtendrá el primer lugar y accederá a los cinco millones de dólares que hay de premio.

El proyecto irapuatense fue despedido por autoridades.

Autoridades y representantes de la sociedad civil despidieron al proyecto Prometheus, mismo que llegará a California en busca de obtener éxito y poner en alto el nombre de Irapuato y México.

Desde su creación, Prometheus ha sido considerado uno de los 38 proyectos de su tipo más importantes a nivel mundial y que forman parte del concurso internacional ANA Avatar Xprize, por lo cual sus creadores tienen confianza plena en regresar con buenos resultados.

Juan Carlos Díaz Garmendia, creador del proyecto Prometheus 2.0, dijo que la moneda está en el aire, sin embargo, refirió que confían en ganar la competencia por todas las mejoras que se han hecho al robot.

Dijo que el robot tiene la capacidad de desplazarse en cualquier dirección y además de que puede no sólo tomar cosas, sino agarrarla, pues es un robot teleoperado que tiene la capacidad de ver, oír e interactuar como un ser humano.

Competirá contra Avatar de otras partes del mundo.

Explicó que en la competencia participarán 20 robots avatar y refirió que los tres primeros lugares accederán a premios económicos: el primer lugar obtendrá cinco millones de dólares, el segundo lugar dos millones y el tercer lugar un millón.

"Hay mucha confianza en que seamos ganadores... la moneda está en el aire. No hemos terminado al 100% el robot, eso es algo que siempre ha sucedido con nosotros y que hasta el último momento se concreta, pero también hay un riesgo de que falte algo y que no esté funcionando a la perfección y puede ser que no".

Es proyecto importante a nivel mundial.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, dijo que el proyecto Prometheus pondrá en alto a la ciudad y al país, y dijo que tendrán todo el apoyo del municipio para seguir desarrollando el novedoso proyecto.

"Es un proyecto que le irá bien, no tenemos duda en que participará y dejará en alto el nombre de Irapuato, es un proyecto nacido en la ciudad y que regresará con buenos resultados".

Prometheus es el robot más joven de la competencia, pero es uno de los más completos.

El proyecto Prometheus busca tener aplicación en la vida para ser un robot utilizado en rescates por desastres naturales, así como para realizar trabajos de riesgo, como minería, pues precisamente para eso ha sido programado, para que a la distancia pueda realizar movimientos que un humano podría realizar, pero sin arriesgarse.