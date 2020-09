Desinformación daña más que el Covid-19

León, Gto.- Especialista en infectología, Juan Luis Mosqueda Gómez utiliza el sentido del humor para enfrentar la pandemia de Covid-19; destaca la necesidad de que a la población se le informe de forma aterrizada con términos comunes, sin tecnicismos.

En la charla, el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) habla del problema de la automedicación que retrasa y complica la atención a la pacientes y del proyecto para dar seguimiento a los "recuperados" que tendrán secuelas permanentes en pulmón, corazón, hígado y sistema nervioso.

El uso correcto del cubrebocas sí determina el nivel de gravedad con que ataque la enfermedad, afirma el doctor Mosqueda.

Explica el porqué muere gente "sana" por Covid-19 y la necesidad de mantener la calma. No pelees con tu cuerpo, porque complicarás todo, indica.

Es usted muy activo en redes sociales para explicar y concientizar con chistes, memes y anécdotas. Se le da el sentido del humor

Ja ja ja ja. Yo que soy todo menos chistoso... Un problema que vemos en esta contingencia y que conocemos muy bien los que nos dedicamos a la infectología es que alrededor de las pandemias hay dos grandes problemas.

Uno, el que ocasiona el virus o el agente infeccioso y el otro problema es el pánico y la desinformación que ocurre en la población y este segundo escenario acaba haciendo más daño que el propio agente infeccioso.

Algo que yo creo que es importante es tratar de informar a la gente y cuando yo trato de informar, sí trato de hacerlo como lo hago en mi propia consulta: explicarle a la gente los términos más comunes, más simple y sí con un poco de humor para que la gente no lo vea tan desagradable.

Si hablo puramente técnico y echo un rollo, la gente no lo lee y ahí salimos perdiendo, por eso la gente sigue mucho las recomendaciones de la comadre, de medicina alternativa, de gente que tiene más este sentido para hacer las cosas más simples, más creíbles y nosotros perdemos la oportunidad. Por eso trato de manejarme de esa manera para acercarme a la gente.

Sí creo que nosotros, los trabajadores de la salud, perdemos de vista esa parte. Es muy importante acercarnos a la gente, acercarles un mensaje fácil de digerir y que les ayude realmente a enfrentar este tipo de cosas.

Hace tres meses, cuando se reabrieron las primeras actividades económicas ustedes decía que si la población salía a la calle sin las medidas sanitarias nada habríamos aprendido. ¿Hemos aprendido?

"Sí. La gente ha ido aprendiendo muchas cosas. Ahorita veo todavía que nos falta, pero también veo el uso del cubrebocas cada vez más generalizado, más adecuadamente usado. De alguna manera, por una vía u otra, hemos logrado llevar el mensaje correcto en cosas como estas.

Todavía nos falta mucho por aprender; hay cuestiones básicas como que para evitar diarreas hay que lavarnos las manos. Es un concepto bien identificado y la gente en general lo hace cuando va a comer o después de ir al baño, pero falta aprender cuestiones generales, como la distancia con otras personas, el uso permanente y apropiado del cubrebocas, estar en lugares ventilados... sí nos falta mucho y es importante aprenderlo porque esto va a ser permanente.

La gente tiene un error muy grande: está esperando que vamos a volver a lo que éramos antes. Tenemos que perder esa idea. Hay que tener la idea de que vamos a evolucionar y que vamos a permanecer con estas cosas de usar más cubrebocas… Son cosas que ya se van a quedar… va a haber una generación que hará esto sin problemas.

No hay coincidencia de que no va a ser lo mismo y nos ha faltado el mensaje correcto. Hay algo que todos identificamos: esto se ha vuelto un tema político. El mensaje que se emite de las autoridades de Salud y las autoridades gubernamentales difiere y te hacen creer otra cosa.

Ese mensaje, que no es unificado, nadie lo lleva de manera correcta a la población. Yo soy de la idea de que no los tienes que obligar a usar cubrebocas, sino de ir sembrando la idea de que de alguna manera la gente lo tiene que usar. Además no lo tienes que usar a 100%, cuando se use 70- 80 % ya la libraste.

Nos falta el mensaje correcto, que el mensaje sea uniforme y lo más adecuado es dejar de sembrar la esperanza de que vamos a volver a lo que éramos

Yo sigo viendo que se lanzan campañas que si todos ponemos cubrebocas vamos a regresar pronto a lo previo y no, así no es.

Lo menos que esperaría es que bajen los casos y que no pase lo que está haciendo ahorita que ya nos permitimos fiestas de 100 personas… entonces no aprendimos nada efectivamente. No estamos siendo nada prudentes. Tenemos que emitir el mensaje de hacia dónde vamos; hacer una idea más global y trabajar en ello, aterrizarla.

Los mensajes desde los líderes de opinión, desde esos organismos que mueven masas, por ejemplo el futbol organizado en México ¿tendrían que ser estructurados y unificados?

Exactamente y tendría que salir de manera uniforme. Tú acabas de poner al futbol de ejemplo y el futbolista, se supone quiere retomar la liga, están intentándolo pero agarran a los de un equipo que hicieron una fiesta y se contagiaron. ¿Qué mensaje emiten? Es algo que no ha ayudado realmente.

Creo que deberíamos uniformar el mensaje y ser muy coherentes en que la gente que puede influenciar en esas cosas, desde las autoridades gubernamentales, desde las figuras deportivas, desde los artistas para que todo mundo andemos con cubrebocas. La gente debe ver a los demás con cubrebocas; eso dice más que mil palabras y en esas cosas estamos fallando.

En diciembre, cuando se empezó a hablar del coronavirus en China y luego en marzo que Guanajuato y México entraron en emergencia sanitaria ¿Se imaginó que lo que hoy vivimos pasaría?

No. Yo pensé en un escenario como el del 2009 de la influenza que sí hubo un problema, una pandemia, un incremento de casos pero nada cercano esto. Recientemente di una plática y estuve buscando algunas cosas en mis redes sociales; el primer comentario fue con un video el 22 de enero y hacía una breve reflexión al respecto. Yo decía, hay 400 casos en el mundo prácticamente, todos en China... no ha salido de un continente… no está pasando nada grave… la medición era que íbamos viendo casos en otros países pero que no lo adquirieron en China… yo no veía venir algo tan grande como lo que es hoy.

Así como creíamos que no era para tanto, vimos crecer esto y ya pasamos al escenario pesimista de ver muchos casos y de ver muchas muertes pero también creo que hay que volver a tomar proporción adecuada las cosas.

Sin duda cada muerte vale y cuando es alguien cercano a nosotros mucho más, pero si somos más objetivos, en un país de 120 millones de habitantes hay 70 mil fallecimientos; cien mil o 200 mil por los que no se cuentan, realmente la proporción es realmente baja

Realmente es mucho peor de lo que imaginábamos. Claro que preferiríamos que nada de esto pasara, para quien ha perdido un familiar, para nosotros que vemos amigos, personal de salud que han fallecido, son pérdidas irreparables, pero hoy día yo creo que ya deberíamos retomar también la idea de que esto es no es tan simple pero tampoco tan catastrófico y que podemos hacer cosas como seguir las recomendaciones.

En la medida en que lo podamos hacer, lo vamos ir logrando. En esta contingencia, yo he estado día con día en este Hospital, muchos días he entrado a las áreas de Covid-19, he estado en contacto con pacientes de Covid-19 y no me he enfermado y no por fortuna; ha sido porque he aprendido a llevar condiciones de prevención adecuada.

En la medida en que logramos hacer esto, insisto habremos evolucionado y tenemos que capacitarnos para esta nueva realidad. Tenemos que volver a reflexionar que esto no es simple, no es catastrófico; es un problema permanente que puede mejorar poco a poco. Si llega a ver un tratamiento, puede mejorar mucho; si hay una vacuna, más, pero mientras, tenemos que seguir viviendo... tampoco tenemos que estar encerrados todo el tiempo.

Lo publiqué en mis redes sociales hace unos días: me preocupa que la gente todavía no abrace a su papá… y es su cumpleaños, a lo mejor es su último cumpleaños ¿tú cómo sabes? Ve, dale un abrazo; tampoco se va a morir si le das un abrazo, pero no le hagas una pachanga en la sala, con todos los nietos, los primos y los tíos porque ahí sí lo pones en riesgo. Es cuestión de aprender.

¿Ha aumentado la automedicación? Vemos gente desesperada gastando mucho dinero en medicamentos u otras sustancias o pagando altas cantidades para conseguir tanques de oxígeno. El pánico los ha llevado al extremo.

Estoy en varios chats de médicos de México y de otros países y alguien de Canadá me decía eso, que la gente se está automedicando muchísimo; le dije: es que no has visto lo que pasa en México, te quejas de Canadá que tiene muchas más restricciones para comprar un antibiótico o algo así.

Realmente estamos en un problema de consumo excesivo de suplementos, de sustancias, de medicamentos en general, sobre todo de antibióticos por ese miedo. Insisto en esa parte de que el miedo, el pánico, la desinformación empieza a causar más estragos que el mismo virus.

Sí estamos teniendo mucho problema de eso y no hemos logrado contenerlo, porque no logramos informar de manera adecuada; necesitamos decirlo de una manera más cotidiana para la gente.

Los pacientes llegan en condiciones peores que cuando se contagiaron. Sí, esta automedicación tiene varias consecuencias inadecuadas. Una es el retraso en la atención. La gente está tomando algo y cree que le va ayudar y entonces retrasa su llegada a la atención médica al hospital.

Otro problema, otra consecuencia es que gasta, nadie regala nada y surten recetas de una gran cantidad de medicamentos que tienen un costo enorme. Luego hay gente que tiene intoxicaciones, que ha estado tomando Dióxido de cloro que dan arritmias, Hidroxicloroquina que también causa arritmias. La gente puede tener toxicidad con la Ivermectina que da crisis convulsivas.

Realmente estamos arriesgando mucho por algo que realmente no prueba nada. No hay ninguna mejoría que provean todas esas cosas que está consumiendo gente y sí tiene riesgos en estos tres aspectos.

Hoy, pacientes que se infectaron hace tres o cuatro meses manifiestan secuelas. ¿Qué se sabe de las consecuencias en un paciente "recuperado"?

Es un buen momento para retomar que esta enfermedad ni es tan leve, ni tan catastrófica. La mayor parte, 75-80 % de quienes tuvieron Covid-19 tienen un cuadro leve. Estuvieron en su casa no tienen ninguna complicación y se recuperaron espontáneamente; prácticamente no tienen ninguna secuela. La pérdida del gusto te puede durar algunas semanas; no tienen ningún daño permanente.

Pero el otro lado, el 15 % de las personas que desarrollan un cuadro grave, pueden desencadenar en hospitalización o incluso la muerte. Los que se recuperan tienen secuelas en el pulmón, porque el pulmón queda muy dañado. Secuelas afuera del pulmón, en el sistema nervioso, en el corazón, en el hígado.

Es una enfermedad muy mala que ocasiona secuelas permanentes. He platicado con otros directores de hospitales de Institutos Nacionales de Salud y estamos tratando de crear una red para consulta de atención postcovid. ¿Qué vamos a hacer con la gente que sobrevivió a los casos graves de Covid-19?

Debemos entender que ellos van a necesitar un seguimiento en lo pulmonar, en lo cardíaco, en lo nervioso, en muchos aspectos. Esto va a trascender mucho más allá del simple evento de hospitalización. Eso hay que retomarlo y poner atención.

Es un proyecto que estamos armando y cuando lo tengamos, obtener financiamiento porque ya te imaginarás que esas cosas son muy caras.

El atleta de alto rendimiento, la persona que cotidianamente hace actividad física ¿Es menos propensa a contagiarse o a transitar la enfermedad de forma leve? ¿Es mito o realidad?

Es mito. No, no es verdad. De repente escuchamos mensajes equivocados. Es una cuestión de probabilidades: hay gente que sí es más probable que le vaya mal y hay gente que es más probable que le vaya bien. Si es una persona de más de 70 años que además tiene diabetes, presión alta, que además fuma y le da Covid-19, es muy probable que le vaya mal. Por otro lado, tengo un adolescente, un niño sano que le da Covid-19 lo más probable es que le vaya bien, pero no quiere decir que le vaya a ir bien.

Tenemos niños, tenemos jóvenes sanos que han fallecido, que se complica y en ese mismo escenario puedo poner un deportista de alto rendimiento, fuerte, sano, con buena capacidad pulmonar pero que se complique.

Necesitamos retomar ese mensaje porque vemos un incremento de casos en adolescentes y jóvenes, que pareciera que ya lo tomaron como que a ellos no les va a pasar nada grave y son los que menos se están cuidando y sí se pueden enfermar y sí se podrían poner graves y además, van a llevar la enfermedad a otros más vulnerables… le puede dar Covid-19 a cualquiera y le puede dar Covid-19 grave a cualquiera

¿Por qué muere gente "sana"?

El problema de esta enfermedad son dos momentos: Uno, cuando el virus entra por sí solito, se replica y hace daño. Entonces hay gente que tiene más virus y hay gente que tiene menos virus. Al que tiene más virus le va a ir muy mal.

El punto importante es el uso del cubrebocas que no evita que te dé Covid-19, pero sí ayuda a que si te da, te dé menos grave, porque inhalas menos virus que alguien que no lo traía, entonces es un producto que ayuda para que te dé menos grave.

¿Por qué a algunos les va peor? Porque tienen más virus y entonces replicó más y tuvo más daño, incluso otros daños de esta enfermedad.

El otro gran daño que ocurre en esta enfermedad es cuando tú mismo te defiendes y empiezas a pelear con el virus. Hay gente que pierde el control de esa respuesta y entonces desencadenas tanta respuesta contra el virus que al rato ya te estás peleando con tu propio cuerpo... entra un ladrón a tu casa y en lugar de llamar a una patrulla decidiste sacar una ametralladora y empezar a disparar; ya destruiste tu casa…es decir; una respuesta exagerada.

Parece que hay gente que responde mucho más a cuestiones genéticas, hereditarias, de enfermedades previas. Por eso a la gente no le va igual, depende de la cantidad de virus y de la respuesta adecuada que tengo y cuando digo adecuada es ni más, ni menos… ya valiste si respondes de más y también te irá mal si respondes de menos.

Finalmente, el doctor Mosqueda envió un mensaje. "No olvidemos que les debemos un agradecimiento y un reconocimiento al personal de salud. Yo siempre agradezco al personal de mi Hospital de Alta Especialidad, pero en general créeme que todo eso que vive la población no se compara con lo que el personal de salud vive a diario, que tiene que estar metido en las áreas Covid-19, viviendo el riesgo. Es incomparable, así es que yo creo que les debemos mucho agradecimiento hay mucho reconocimiento".