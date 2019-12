Desde la agresión hasta el feminicidio

LEÓN, GTO.- No todo es perfecto, pero tampoco un caos. Las redes sociales pueden ser de gran utilidad para la sociedad en general, a pesar del hecho de que en dos de los casos de feminicidio más mediáticos en la entidad los implicados han conocido a sus víctimas a través de plataformas digitales como Tinder.

Para Jaime Miguel González, doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y catedrático, “es muy importante el papel de las tecnologías en las nuevas formas de vivir lo cotidiano”.

Pensar que un perfil en una red social tiene implicaciones directas en la conducta de la gente genera un debate sin sentido y sin razón alguna; para el especialista en estos temas, no existe relación entre los usuarios de las plataformas digitales y la comisión de crímenes como el feminicidio.

“Yo creo que no tienen en sí algo de malo Tinder, ni la gente que lo usa, es una tontería. No resalta el hecho de que la chica asesinada en Guanajuato haya conocido a su asesino en Tinder, lo pudo haber conocido en cualquier lado, y eso es satanizar la tecnología y nos lleva a generar discursos que no tienen salida y que ni siquiera tienen relevancia”, dice.

Sin embargo tampoco puede considerarse a las redes sociales un espacio libre donde no ocurra ninguna clase de conducta incorrecta.

“Se ha convertido en un espacio en donde sacamos toda esta parte oscura de nosotros, una frase que me gusta mucho es: ‘dale una máscara a una persona y te mostrará su verdadero rostro’, eso lo que nos hacen las redes sociales y es lo que ha hecho Donald Trump también, sacando a la ‘normalidad’ un discurso de racismo”, asegura.

LA TECNOLOGÍA EN LA COTIDIANIDAD

La realidad es que la sociedad ha cambiado sus prácticas cotidianas gracias a la tecnología; “hemos cambiado la manera en la que nos hemos organizado para conseguir pareja, para trabajar, para todo. Es una parte fundamental de nosotros y ya no podemos negarlo, hemos tenido que cambiar nuestras prácticas sociales porque una vez que diseñamos nuestra tecnología, la tecnología nos diseña a nosotros”, dice.

Parte importante de este hecho es que hoy en día todas las personas tenemos un teléfono, acceso a uno, no importa el nivel socioeconómico en el que nos encontremos, todos tenemos acceso a redes.

A nivel mundial se han generado dos tipos de personajes en torno a la existencia y aplicación de la tecnología en la vida diaria de la gente.

“Hay dos perspectivas siempre en lo tecnológico, y siempre ha pasado: los tencofóbicos y los tecnofílicos; la gente que va a tener un discurso que pone a la tecnología como algo negativo porque nos fragmenta, nos individualiza, son los tecnofóbicos, y también están los tecnofílicos, que se declaran amantes de la tecnología y ponen toda su fe en el progreso de lo técnico”, asegura.

El debate en este sentido sigue generando discusiones sin fin, sin sentido y sin fundamento alguno; “tenemos que buscar una postura equilibrada, la historia ha enseñado eso, todos los avances científicos tienen un aspecto de luz y otro de sombra, lo interesante es encontrar lo que me beneficia a mi, lo que me sirve a mi, y lo que no está de acuerdo a mis propias expectativas”, precisa.

LLEGA A LAS REDES LA “VIOLENCIA NORMALIZADA”

Uno de los aspectos más sombríos de las redes sociales está en relación con la violencia que azota en nuestro país; si bien la situación de inseguridad está en una de sus peores crisis, las redes sociales hoy hablan con normalidad de los hechos que ocurren a lo largo y ancho del país, generando en la gente una pérdida importante en la capacidad de asombro.

Sin embargo, la cruda realidad, tampoco puede ocultarse; “no se exagera la violencia en México, es evidente. En otros países te das cuenta de la sensación de que es seguro en sí mismo, que puedes salir a la calle sin que le silben e las chicas o sin que te asalten, es una sensación de libertad que ya quisiéramos tener aquí”, dice.

“No creo que sea exagerado este sentir de la violencia en México y esta exigencia de seguridad”, concluye.