Desde Irapuato llegan a la Feria de León con productos naturales

León, Gto.- Desde el municipio de Irapuato llegó Viridiana Guzmán con productos naturales como una alternativa para personas con cáncer, psoriasis, con piel diabéticas, con piel sensible debido a que no pueden usar químicos.

“Yo soy belleza by Viri Guzmán” se encuentra en el tercer nivel del Poliforum León, subiendo las escaleras eléctricas por la Sala B hasta el fondo.

“Yo soy belleza es un decreto para todas las mujeres y hombres de encontrar la belleza de adentro hacia afuera, es decir un equilibrio donde nos veamos más bonitos y saludables”, comentó Viri.

La mujer emprendedora platicó que inició con la realización de los productos orgánicos ya que sufría de caída de cabello y ningún shampoo comercial le aportó los beneficios que lo hace los naturales y con ayuda de su mamá y de amigos artesanos empezaron a crear una línea de productos naturales con concentrados botánicos y esto a ayudado a muchísimas personas.

Indicó que gracias a Marca GTO su elaboración se ha dado a conocer en diversos eventos así como medios de comunicación pues además de ser una plataforma para darse a conocer su negocio familiar ha prosperado.

“Soy Marca GTO y es algo muy maravilloso por mi experiencia personal porque se me caía mucho mi cabello y me hice de piel muy sensible, ningún tratamiento me ayudaba para regenerar mi cuero cabelludo, empecé a investigar y con la ayuda de mi mamá y de muchos amigos artesanos empezamos a crear una línea de productos naturales con concentrados botánicos y esto a ayudado a muchísimas personas que han pasado por un proceso o una enfermedad les ha ayudado a regenerar su piel o personas que han pasado por la quimioterapia no pueden usar productos con químicos, entonces estos productos con alternativa porque son hipoalergénicos”, comentó.

LOS PRODUCTOS

“Yo soy belleza by Viri Guzmán” cuenta con desodorante orgánico, este lo crearon cuando nació su hija ya que no quería contaminar su cuerpo con químicos, este es un tratamiento especial que ayuda a combatir el exceso de sudoración y combate hongos y se puede usar en pies y axilar y se hizo en forma de crema para realizarse la autoexploración porque hay personas que no tienen la costumbre de tocarse para prevenir o detectar anomalías alrededor de su pecho.

El ingredientes es principalmente el romero que ayuda a desinfectar la piel y evita las alergias, por ejemplo el shampoo tiene esta planta así como el albacar y también se utiliza en la mascarilla capilar, en jabones y otros productos como enjuagues que ayudan a tonificar la piel y a darle frescura, la fresa se utiliza en el jabón así como exfoliantes de frutos rojos pero también se mezclan otros productos orgánicos.

También cuenta con la baba de caracol, tratamiento que ayuda a prevenir las líneas de expresión, hidrata y desinflama, además cumple con regenerativos al tener elementos como la salvia.

PRECIOS

Los jabones tiene un costo accesible de 50 pesos, el maquillaje cuesta 300 pesos pero dura todo el año porque tiene una cobertura amplia, el secreto para tener una piel regenerada es limpieza e hidratación. Hacen envios a toda la Republica Mexicana y en redes sociales la pueden encontrar como “Cosmética natural Yo soy belleza by Viri Guzmán”.