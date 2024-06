Desde el lunes no tienen agua en Medina; por llenar un tinaco les cobran 1 mil pesos

León, Gto. Vecinos de la colonia Medina denunciaron que a falta de agua desde el lunes 3 de junio, han pedido el servicio al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) pero estas no llegan, sin embargo, las que ofrecen el servicio de transporte del líquido a domicilio les llegan a cobrar hasta 1 mil pesos por llenarles un solo tinaco.

En la calle Reforma Agraria, familias enteras se encuentran molestas debido a que sin avisarles les cortaron el suministro del agua de un día para otro, a falta del líquido sus calentadores solares que fueron regalados por Municipio se les dañaron y además tuvieron que recurrir con familiares para que les vendieran agua ya que las pipas no suben a esa calle.

“Desde el lunes no tenemos agua y no nos quieren traer de Sapal. Tuvimos que ir a la casa de mi mamá para llenar el barril porque las pipas particulares para llenarnos el tinaco nos cobran hasta 1 mil pesos y es un precio muy alto que no podemos pagar”, indicaron.

Son varias calles de Medina que son de terracería y llenas de baches, por ello las pipas no quieren llegar a todas las casas ya que se les hace complicado llegar a todos los hogares pero esto ha ocasionado que no tengan agua potable ni para beber.

“Estábamos rellenando los garrafones para limpiarnos el cuerpo con esa agua aunque sea pero sale muy caro y además, no siempre hay agua. Sapal nunca avisó que nos iba a cortar el servicio sino para llenar cubetas, botes, garrafas y el jueves vimos en los noticieros que iba a haber cortes de agua a partir del viernes en esta colonia cuando ya vamos para la semana”, dijo Andrea.

Algunas otras mujeres, señalaron que no han mandado a sus hijos a la escuela porque no han podido ni lavar su uniforme o porque los niños se les han enfermado del estómago porque no cuentan con agua ni para el WC.

“Hay personas que tienen en qué moverse y acarrear agua pero en mi caso no tengo nada más que un diablito y la gente de la colonia no me quiere dar agua porque todos estamos en las mismas condiciones. Una vez conseguí dos garrafones y tuve que ir por el agua caminando hasta León 1, atrás de la Deportiva”, concluyó Martha.