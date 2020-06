Desconoce sobre el coronavirus; vive en la calle

León, Guanajuato.- El señor César Meza de 48 años de edad poco sabe del Covid-19, casi nunca se entera de las nuevas noticias, no tiene donde informarse, pues desde hace 5 meses vive en la calle.





Mientras gira la franela afuera de una tienda ubicada sobre el bulevar Mariano Escobedo a la altura de la colonia Loma Bonita para “echarle aguas” a un conductor de un auto gris, platica que no toma cuidados para evitar contagiarse, pues su única meta del día es “sacar algo para comer”.

Se me ha complicado bien harto porque batallo mucho para la comida, ahorita bendito sea Dios unas personas me dejan echarme un bañito y ya me salgo.

Hace 3 años, al prender un cohete se le quemó la mano y perdió parte de uno de sus brazos, después, lo acusaron de robarse pertenencias de una casa y lo metieron a prisión, aunque él asegura que no cometió el delito.

Al morirse su papá y su mamá le pasó lo de la casa y se quedó viviendo en la calle. Tiene 3 hijos, pero ellos viven con su mamá en la colonia Villas de San Juan por lo que dijo que tiene poca cabeza para pensar en el Covid-19.

Antes era comerciante de discos piratas, pero debido a lo que le ha acontecido “todo se le vino abajo” y ahora se dedica sólo a cuidar coches y en un día lo más que saca so $70.00, aunque veces, cuando le dan chamba, pule y encera los vehículos.

Dice que el virus no le preocupa, al contrario, le pide a Dios que si se lo quiero llevar que ya lo haga para no estar sufriendo “aquí abajo”.