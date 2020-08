Desconoce presidente de transportistas de León propuesta para pasar a tasa cero

León, Gto.- No hemos visto el tema, necesitamos analizar en qué consiste la propuesta de los Diputados Federales de Guanajuato, sobre prestadores del servicio público, urbano, suburbano y metropolitano, para pasar de ser exentos del IVA a tasa cero, indicó Daniel Villaseñor Moreno.





La iniciativa es reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que los prestadores del servicio de transporte público, urbano, suburbano y metropolitano pasen de ser exentos del IVA a tasa cero, según legisladores federales del PAN.

De acuerdo a la iniciativa, la intención es evitar nuevos incrementos al pasaje en el transporte público por un período de 5 y 10 años y buscar la formalidad en el servicio urbano, suburbano y metropolitano.

Para esto es necesario saber del tema para que partiendo de ahí se pueda garantizar lo que ellos señalan, agregó el presidente de la Coordinadora de Transporte de León, "No he visto el tema, deja me informo primero y te aviso" aseguró el llamado hombre camión.

La propuesta de los panistas, según explicó el legislador Carlos Elhier Cinta Rodríguez, consiste en que “la ley del IVA menciona que están exentos de pago varios servicios, entre ellos el transporte público terrestre, por lo que sería quitarlos del Art. 15 y sumarlos al Art. 2, los de tasa cero, para que puedan recuperar y acreditar el IVA que gastan”, argumentó.

Ya que mencionó que actualmente los transportistas no pueden acreditar este impuesto sobre gastos, y pasándolos a tasa cero, sí lo pueden hacer”.

“Esto les da el beneficio de seguir reinvirtiendo, dándole mantenimiento a las unidades, y lo más importante, evitar por lo menos de 5 a 10 años, el incremento a la tarifa del transporte público, porque ellos ya tendrían una manera de subsanar muchos gastos que ellos no pueden hacer”, resaltó el legislador.

Cinta Rodríguez, recalcó que esta iniciativa tiene un impacto social para beneficiar a las familias de todo México para que no suba el costo de la tarifa del pasaje, y al mismo tiempo fortalecer la economía del sector del transporte para que puedan invertir y se vea impactado con mejores unidades, en mejorar su infraestructura. “Las necesidades de cada municipio son diferentes, entonces puede haber concesiones de transporte que al día puedan recuperar hasta 100 mil pesos de IVA, y otros del sur del país hasta 300 mil pesos diarios”, comentó.