Desconoce alcalde el motivo de la apertura de bares el fin de semana pasado

El Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana, aseguró desconocer cuáles fueron las probables causas que llevaron a bares, centros nocturnos de la ciudad a su apertura el pasado fin de semana, “podría ser la desesperación, la necesidad, por insensible o irresponsable”

Así fue citado, la mañana de este miércoles durante la rueda de prensa virtual que sostuvo el alcalde con representantes del sector empresarial de esta ciudad.

Confusión

Podría ser por comunicación confusa que se genera por parte de Gatell (subsecretario de Salud en México) desde el no cubrebocas y luego su uso, luego el establecer semáforos locales podrían ser estos los problemas de comunicación, que lo propiciaron, dijo.

A todos se les inició procedimiento para asegurar que cumplan con lineamientos, no descartó que alguno pudiera merecer sanciones, “de nuestra parte estaremos interviniendo y buscar la colaboración, no hay elementos para estar detrás de cada persona”.

Celebró la colaboración de empresarios, pero resaltó la importancia en el convencimiento ciudadano, quienes piensan es una invención solo espero que ellos no se infecten.

Caso Lux

Al referirse al caso del Instituto Lux, en donde jóvenes que concluyeron la preparatoria y que se reunieron la tarde del martes en el exterior de las instalaciones, el alcalde, aseguró haber tenido comunicación con el rector del instituto educativo, José Luis Rivero, quien reprobó lo sucedido, pese a las medidas cuidadosa y respetuosas, dejó en claro su preocupación, comunicó López Santillana.

Dijo, pero nuestra preocupación la irresponsabilidad de padres de familia llevando a los jóvenes a las puertas del instituto, no comprendo el comportamiento la permisibilidad que pone en riesgo a sus propias familias, por lo que llamó a todo a colaborar.

Con la presencia de unidades que intervinieron en el lugar se logró disuadir, fuimos cautelosos.

Me he comunicado con otras instituciones académicas de León para evitar que de nuevo se presente un hecho similar, “no le rehuimos al tema pero sí es importante lograr la colaboración, no se puede tener un policía detrás de cada persona, si resulta un caso positivo deben de ser responsables”, finalizó.