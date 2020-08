Descartan las fiestas patrias en San Miguel de Allende debido a la pandemia

San Miguel de Allende, Gto.- En San Miguel de Allende, hasta el momento se descarta la realización de las fiestas patrias y patronales, así como de la feria, para el mes de septiembre. Pues el alcalde Luis Alberto Villarreal señala que no habrá las condiciones que lo permitan debido a la pandemia.

Se antoja imposible que se puedan realizar las ferias, se antoja imposible que podamos disfrutar de juegos mecánicos, se antoja imposible que podamos tener eventos públicos masivos, conciertos bailes; porque la pandemia no lo va a permitir, porque el nivel de contagios no solamente no está disminuyendo, está incrementándose”, expresó Luis Alberto Villarreal.

A lo contrario que su homólogo de Dolores Hidalgo, el presidente municipal de San Miguel de Allende, aseguró que se ve imposible eventos públicos masivos.

El edil comentó que el histórico “Grito de Independencia”, sí va a celebrarse, pero no de manera tradicional y mucho menos con un evento masivo, sino de diferente manera. “Lamento decirlo y además sinceramente deseo equivocarme y estar diciendo algo que el día de mañana el tiempo corrija; sin embargo, no hay bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna óptica ni del sentido común siquiera la posibilidad de quererlo realizar”, finalizó el edil.