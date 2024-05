Descarta SNTE extorsiones contra docentes y padres de familia de Guanajuato

León, Gto.- Raúl Espinoza Alonso, secretario general de la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Guanajuato, descartó que en las escuelas haya extorsiones contra la plantilla docente o los padres y madres de familia.

“Hasta este momento afortunadamente no de manera rotunda, no existe en este momento una amenaza o que sea esto un problema o al menos no nos hemos dado cuenta, sabemos que unas veces el mismo temor implica que no se dé a conocer, pero en este momento en la sección 13 que agrupa lo que son las escuelas federales no”, dijo.

Esto luego de que se dio a conocer que en Veracruz el crimen organizado extorsiona a los padres de familia con hasta 20 mil pesos por medio de amenazas para no atentar contra las y los estudiantes.

Espinoza Alonso comentó que la Sección 13 está conformada por 36 mil maestros y maestras que hasta el momento están a salvo y que el año pasado sólo se percataron de una situación similar en una comunidad de Guanajuato, pero se pudo resolver a tiempo.

“El año pasado tuvimos un problema, pero se focalizaron, si recuerdan ustedes se dio en la comunidad San José de Agua Azul en el municipio de Apaseo, se focalizaron, se trataron de resolver y se resolvió, en este momento no hay”, agregó.

El secretario pidió a los padres y madres de familia que denuncien ante las autoridades cualquier situación para que estén al tanto de lo que ocurre en Guanajuato, pero sobre todo para poner a salvo la integridad de ellos, el personal docente y las y los niños.