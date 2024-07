Descarta Secretaria de Educación federal reclutamiento de menores en Guanajuato por parte de grupos criminales

Tras su visita a Salamanca, en el marco del desarrollo del “Fandango por la Lectura”, la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal, Leticia Ramírez Amaya declaró que de acuerdo a los datos recabados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Guanajuato no se refleja el fenómeno de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos; a pesar de que investigaciones por parte de docentes de la Universidad de Guanajuato y cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), han revelado esta problemática en los municipios del corredor industrial, la cual dijo solo se ha detectado en otros estados.

“El dato que nosotros tenemos en Guanajuato no es significativo, sin embargo, nosotros sabemos que el Presidente de la República y el gabinete de seguridad todas las mañanas se reúne y además están trabajando para el tema de la seguridad, los datos no nos reflejan esa disminución, si hay en algunas zonas pero no las tengo registradas aquí en Guanajuato, pero se está atendiendo el tema de seguridad”, asentó.

El estudio fue planteado para conocer datos relacionados al suicidio, migración y falta de aspiraciones en las comunidades rurales, que se presentó en el tercer Congreso Iberoamericano de, por parte de los investigadores María Chávez, Laura Ortega y Fernando Macías, en el se demostró que gran número de niños aspiran a ser narcos, cuyo involucramiento de los menores en los carteles comienza cuando se unen a pandillas y en algún sentido son cooptados por grupos criminales, lo cual es minimizado por sus propias familias al registrarse la entrada de dinero al núcleo familiar.En contraparte, ladestacó los logros en materia de estímulos escolares, infraestructura, así como la distribución de libros de texto gratuitos que se dio en el territorio nacional como parte del nuevo modelo de educación para el ciclo escolar 2023-2024, que se tuvo en el presente sexenio que está por concluir.

, refirió.En este aspecto, Ramírez Amaya también resaltó los logros alcanzados en la dignificación del magisterio, en los que además de incrementar el número de docentes basificados, se estableció un aumento salarial por, por lo que consideró se entregarán buenas cuentas a la siguiente administración., concluyó.