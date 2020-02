Descarta Santillana a León como ciudad peligrosa

LEÓN, GTO.- Para el alcalde, Héctor López Santillana, León no es una de las ciudades más peligrosas. Aseguró que la localidad tiene una tasa de homicidios que no es la más alta y que ya ponderada en relación al número de habitantes, pondría a la ciudad “a media tabla”.

De igual manera consideró que la llegada de más elementos de la Guardia Nacional abre un proceso de mejora constante para que la corporación formalice su preparación y puedan actuar ya como primeros respondientes pues dijo, falta capacitación.

DESCARTA A LEÓN COMO CIUDAD DE PELIGRO

El primer edil aseguró que el número de homicidios dolosos, si se pondera con relación a los casi dos millones de habitantes que residen en la ciudad, no dan las cifras para calificar a la localidad como “de alto peligro”.

Yo me permitiría nada más matizar que León no es una de las ciudades más peligrosas, hay que ser precisos, León tiene ahorita una tasa y no es de las más altas, si la ponderamos en relación a la población

Eso no nos coloca como una ciudad peligrosa y tampoco como la más alta, porque cuando la sacamos en proporción a la población, estamos a la media tabla

FALTA PREPARACIÓN EN LA GUARDIA NACIONAL

Aclarando de antemano que no se trataba una crítica sino un señalamiento, Héctor López Santillana aseguró que la llegada de más elementos de la Guardia Nacional a la ciudad servirá para que puedan formalizar y mejorar su preparación para poder actuar como primeros respondientes.

No es una crítica, es solamente un señalamiento de que es importante que la Guardia Nacional termine su proceso de formación, capacitación y equipamiento para poder actuar como primer respondiente

El presidente municipal explicó que los elementos que llegaron a la corporación desde la Policía Federal cuentan con toda la preparación, no así aquellos que vienen de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De igual manera aseguró que, como se lo compartió al comandante José Martín Luna de la Luz, la infraestructura de los cuarteles nuevos sí ayuda pero no garantiza la seguridad.

Lo que yo le expresaba con mucho respeto al comandante que coordina la Guardia Nacional en nuestro estado, que los ladrillos no hacen la seguridad, ayudan mucho para que los elementos puedan desempeñar su labor con profesionalismo y con seguridad

López Santillana dijo que es importante trabajar en la coordinación para sumar labores de inteligencia para hacerle frente a los criminales desde otra perspectiva.

El reto que estamos viviendo es uno muy importante y no se trata de abordarlo solo con el uso de la fuerza, se requiere mucha información, se requiere inteligencia para hacer muy efectivo el combate a este delito que tanto nos lastima a nosotros como es el de los homicidios dolosos

SIN DERECHO A FRUSTRARSE

Contrario a lo que declaró este domingo en su visita a Pénjamo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, López Santillana aseguró que “las autoridades no tenemos el derecho ni de frustrarnos ni darnos por vencidos, quienes tenemos esta responsabilidad nos corresponde ser persistentes y constantes en la labor que nos han encomendado”, dijo.

La parte que nos preocupa es el desánimo que se genera en la población, y a ellos es a quienes está orientado este trabajo; tenemos que establecer mecanismos, leyes, procedimientos que nos garanticen que le demos la respuesta efectiva al ciudadano

COINCIDE CON LÓPEZ OBRADOR

Finalmente el alcalde de León aseguró que comprende y entiende la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de respetar los derechos de los delincuentes.

No se puede combatir el fuego con el fuego, por lo tanto no se puede combatir un delito faltando el respeto a los derechos, cometiendo otro delito

“No se trata de establecer diferencias ni privilegios, yo no entiendo que el llamado del presidente sea para establecerle una diferencia a los delincuentes, es un principio básico que aplicar la ley implica el respeto a todos los derechos”, concluyó.