Descarta Diego Sinhue malos manejos con el recurso del Fidesseg

León, Gto. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que ya revisó la auditoría del Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg) y no hay malos manejos por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Club Rotario León A.C. 2024-2025, el mandatario estatal comentó que es importante que los empresarios defiendan el recurso y que se demuestre a la fracción de Morena en el Congreso del Estado que está transparentado.

“Es importante que a ellos les aclaren cómo se maneja, yo tengo la auditoría y salió muy bien y por eso el otro día yo dije en la entrevista que se abra la información, no hay información reservada eso es falso”, dijo.

Tras llamar a los diputados a crear mesas de diálogo en la casa legislativa para trabajar este tema, Rodríguez Vallejo informó que la decisión final es de él y para realizar una determinación todavía tiene lo que le queda a cargo como gobernador que son casi cuatro meses.

En este sentido, Diego Sinhue reiteró que la conclusión final saldrá de lo que se trabaje en las mesas de diálogo una vez que se intercambien los puntos de vista de los diferentes actores políticos.

“Depende del Poder Legislativo, repito, no pretendo echarle la pelotita al Poder Legislativo esa decisión al final va a ser del Ejecutivo. Lo que quiero es que los diputados escuchen a los ciudadanos, yo ya me he reunido el día de ayer, hoy aquí con ellos mismo (Club de Rotarios de León A.C), entonces sí es importante que los escuchen, por eso hago un llamado muy respetuoso a que abran estas mesas de diálogo”, dijo.

Aseguró que en las reuniones que ha tenido con el sector empresarial por el tema de Fideseeg le piden ser escuchados.