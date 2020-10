Descarta Diego Sinhue “adelantados” en su gabinete

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que por ahora nadie de su gabinete le ha manifestado su intención de contender por algún puesto de elección en 2021, por lo cual tampoco les ha puesto plazos para que decidan si contienden; sin embargo, dijo que si algunos de sus secretarios están siendo mencionados como posibles candidatos, es por el buen trabajo que están desempeñando en sus cargos.

Durante su visita a Irapuato la tarde del domingo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo en entrevista que aunque hasta el momento nadie de su gabinete le ha manifestado interés de contender, les pidió a los miembros de su gabinete no desconcentrarse de sus labores y que sigan dando resultados.

Cada quien es libre de buscar algunas alternativas, yo lo que les diría es que no se desconcentren, que ahorita trabajen en el puesto y el día que busquen, quien decida, del nivel que sea, sea directivo o abajo, alguna candidatura, que se separe del cargo por obvias razones, sería lo que pediría, pero por el momento nadie me lo ha manifestado no tengo esa platica con ninguno todavía, entonces a trabajarle duro

Además, dijo que si varios de sus secretarios están comenzando a ser mencionados como posibles candidatos en encuestas, es porque algo están haciendo bien.

“Si los miembros del gabinete salen en encuestas o algo, seguramente es por su buen trabajo y sus buenos resultados y eso es algo positivo”.

El Gobernador de Guanajuato dijo que lo electoral “no es tema” aún dentro del gabinete estatal, pues aún hay trabajo por realizar, sobre todo porque se viene un cierre positivo para el estado con más atracción de inversiones que se suman a las que ya fueron anunciadas, como la de 170 millones de dólares que hizo Toyota, los 160 millones de dólares que anunció Nestlé Purina, los 12 millones de dólares que invirtió también Fedex en el estado y aún vienen dos inversiones importantes, una de ellas para Irapuato, con lo cual se manifiesta la confianza que se tiene en el estado.

Que le echen ganas, si alguien trae aspiraciones que le eche ganas, hay que trabajarle duro, pero hasta ahorita nadie a manifestado su interés.