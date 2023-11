Desborde de asistentes en la caravana navideña sobrepasó expectativas de las autoridades: Jorge Lona

León, Gto.- Derivado de las múltiples quejas que se generaron el martes por la noche luego de que se llevó a cabo la caravana navideña en León, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, reconoció que se vieron rebasados con el número de asistentes, pero tuvieron saldo blanco.

Sin embargo, el funcionario municipal señaló que de manera general la respuesta fue favorable sólo con unas áreas de oportunidad en caso de que el evento se vuelva a presentar en León.

“Fue una respuesta muy favorable, la gente estaba muy contenta, sabemos también que hubo gente que se vio afectada por el tema de la circulación, la realidad es que la gente desbordó el evento, 10 años que no se hacía y generó una expectativa muy alta”, dijo.

Jorge Lona agregó que unos de los aspectos a mejorar es desde la información y la logística, luego de algunas quejas que se suscitaron mediante las redes sociales y sobre los bulevares tras bloquear las vialidades para los conductores.

“En general vemos positivo este evento, si con muchas áreas de oportunidad, temas desde información, logística, creo que la gente se fue muy contenta, sobrepasó las expectativas, no se consideraba tanta gente, pero creo que finalmente saldo blanco”, añadió.

Pidió disculpas a todas las personas que se vieron afectadas por el contingente: “ofrecer una disculpa a los automovilistas que afectamos porque sí hubo una afectación y creo que es una área de oportunidad para las ediciones siguientes”.

Sin embargo, comentó que aún no saben si el evento se vuelva a presentar en la ciudad, pues la decisión es de la empresa refresquera, incluso señaló que la propuesta del municipio fue que la caravana se llevará a cabo en fin de semana, pero no accedieron por lo que aseguró que fue una decisión no negociable.

El martes por la noche decenas de personas se quedaron varadas en sus autos o transporte público por la caravana y causó inconformidad en una parte de la sociedad.