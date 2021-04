Desafortunado que acudan a eventos de Morena, gente que provoca: Ernesto Prieto

Para el dirigente de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, los señalamientos que hubo de un grupo de militantes durante el arranque de campaña de Ricardo Gómez Escalante, candidato al distrito federal XI, es muy desafortunado que acuda gente a eventos del partido a realizar provocaciones.

Lo anterior lo comentó durante entrevista luego de avisar a los medios de comunicación que la reunión entre militantes morenistas, no se llevaría a cabo debido a que Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido, se encontraba de campaña con el candidato a la presidencia municipal de León, Ricardo Sheffield Padilla.

“Es muy desafortunado que acudan a eventos de Morena, gente que provoca, si fueran de Morena no harían esas acciones, porque no benefician ni al proyecto ni al partido, a mí se me hace muy irresponsable que personas que se ostenten como parte de Morena, lleven a cabo esas acciones”, opinó Ernesto Prieto.

El dirigente extendió su total apoyo a Ricardo Gómez Escalante y a todos los candidatos de Morena, al reconocer que las acciones sean por parte de personas ajenas al partido político que caen en la infiltración.

“Un militante del partido en su sano juicio no va llevar a cabo esas acciones porque de ante mano sabe que afectan al proyecto”, comentó.

Ernesto Prieto dijo desconocer a las supuestas militantes que la noche del domingo, denunciaron al candidato Ricardo Gómez Escalante, por agredirlas al manifestarse en su arranque de campaña en el Parque Juárez.

“No las conozco, yo no sé quién haya sido, entiendo que es una cuestión que viene desde otros momentos en contra de nuestro compañero y tiene total respaldo y se agudizan en este momento porque estamos en campaña, es candidato, qué casualidad”, dijo.

El dirigente Prieto Gallardo, al escuchar que las militantes morenistas tenían denuncias penales en mano en contra del candidato Ricardo Gómez Escalante, pidió a las autoridades competentes tomar las determinaciones correspondientes.

“Si hay denuncias o quejas que sigan el trámite ante la autoridad, esta clase de acciones no abona, si son de Morena y son infiltrados pues queda claro que es con todo el fan de lastimar y de afectar, yo como dirigente del partido deslindo a Morena y a su militancia en contra del compañero Ricardo Gómez Escalante”.

Por último Ernesto señaló que si hay una infiltración, les pidió a sus adversarios que les ganen en la urna y no con esa clase de acciones.

“Si ya nos afectaron en la mesa del IEEG con la injusta determinación de detener nuestro registro de 11 candidaturas, que no continúen con esta clase de porquerías, nosotros vamos a proponer y plantear una campaña de propuestas, no de guerra sucia o ataques”, finalizó.