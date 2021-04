Desactivan precontingencia ambiental en León

La ciudad de León Guanajuato amaneció este viernes con una buena calidad del aire, de acuerdo información de los sistemas de monitoreo atmosférico de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) a través de la Ecoapp”, sin embargo persisten quemas a cielo abierto, en colonias como Los Castillos e Ibarrilla.

La SMAOT desactivó la precontingencia el viernes, luego de que el promedio móvil más alto de las tres estaciones en León fue de 26.52 µgr/m3 y con un promedio horario de 13.46 µgr/m3 en la estación CICEG, al estar por debajo de los 110 µgr/m3.

Y se notó, ya que la mañana de este viernes fue distinta al día anterior y algunos leoneses salieron para disfrutar del día.

El factor que provocó la activación de la precontingencia fue el incremento en las velocidades de viento por la entrada del frente frío No. 47 y el registro de algunas quemas a cielo abierto, Esta fase de Precontingencia Ambiental fue la primera del presente año y tuvo una duración de 24 horas.

DISFRUTAN DEL DÍA

Francisco quien hace deporte en el norte de la ciudad compartió que León suele estar contaminado por distintas causas “cualquier partícula contaminante, como el humo, perjudica no solo a los que tratamos de cuidar la salud, perjudican a todo mundo, no tengo instrumentos para medir pero pienso que cualquier ciudad, con una mancha urbana tan grande como la de León, está permanente contaminada y ese tipo de fenómenos deberían atenderlos inmediatamente, como los incendios, a través de Bomberos".

“Hace falta conciencia ambiental, huele a humo supongo que es eso”, dijo Francisco.

José Esquivel de la colonia Los Castillos desconocía sobre la precontingencia ambiental y aduce que la mala calidad del aire es debido a la poca conciencia ciudadana para cuidar el aire que se respira en León. “No sabía, de hecho este viernes está mejor que otros días" y argumentó que principalmente la falta de conciencia ciudadana de "seguir quemando y haciendo fogatas, no traer sus coches en buenas condiciones independientemente de que estén verificados o no que estén en buenas condiciones”, es la causa de la contaminación en la ciudad.

José detalló que habría que poner en práctica nuevas estrategias para mitigar la contaminación, “como ponerse de acuerdo entre vecinos y que salga un coche al mismo lugar. No hay ese sentido de cooperación y se refleja todo eso”.

Judith Camera quien salió pasear con su perro y su hijo dijo que el cielo del viernes, "está mejor que otros días; está despejado y está deliciosa la corriente de aire, normalmente salgo a caminar casi todos los días y cuando está muy denso el sol, quema, lastima muy fuerte aunque sea muy temprano”.

La deportista comentó que sobre la precontingencia ambiental “no tenía alguna información acerca de ello entonces pero creo que no hay conciencia, a la mayoría de las personas que habitamos en Guanajuato no hace falta mucho tener esa parte, como de separar basura, el si no vas a un lugar muy lejos puedes caminar, me llama la atención que hay muchos espacios abiertos en donde se puede plantar árboles, no ornamentales, sino frutales con un doble sentido, se limpia el ambiente y hay alimentos”.

Pese a la alerta de la primer precontingencia atmosférica que se presentó en el municipio de León con la necesidad de reducir las causas de contaminantes en el cielo de la ciudad, en colonias como Ibarrilla y Los Castillos, se observaron columnas de humo.

Protección Civil de León informó, que este viernes habrá un día soleado en el que persistirán rachas de viento y altas temperaturas, por lo que recomendó evitar exponerse al calor por tiempo prolongado.