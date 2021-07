Desabasto de medicamentos en ISSSTE León es incompetencia del Gobierno Federal

Desabasto de medicamentos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es una clara incompetencia del Gobierno Federal y podría generar una nueva ola de contagios por Covid.19 en Guanajuato, así lo expresó Román Cifuentes Negrete, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

“El gran fracaso del Gobierno Federal no solamente tiene que ver con su modelo de seguridad pública, también tiene que ver con su incapacidad, su incompetencia para garantizar el tema de medicamentos, el tema de abasto de medicinas en tiempo y forma para el sistema de seguridad social, para el IMSS, para el ISSSTE, para los hospitales que dependen del Gobierno Federal”, comentó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Exige SSG envío de más vacunas a Guanajuato

Recientemente esta casa editora informó que la clínica del ISSSTE en León reportaba un desabasto de diversos medicamentos, sobre todo para personas que padecen de cuadros degenerativos como la diabetes, hipertensión entre otros.

El Secretario General de la Federación de Obreros, Campesinos y Empleados del Estado de Guanajuato, José Luis Vargas Ramírez en exclusiva para el Sol de León y OEM Guanajuato, señaló que es una pena que los derechohabientes no cuenten con medicamentos suficientes recetados por los mismos médicos de la clínica y además tengan que esperar hasta 2 meses para recibir sus medicamentos.

“A la fecha siguen siendo incapaces, incompetentes para poder garantizar el abasto de medicinas, en el primer año el 2019 nosotros ya denunciábamos que faltaban vacunas del cuadro básico para los menores, faltaban vacunas, faltaban medicamentos, faltaban pruebas que tienen que hacer a los recién nacidos y ya desde entonces no estaban garantizando en el sistema de Salud del Gobierno Federal esto”, comentó Cifuentes Negrete.

El dirigente estatal del PAN recalcó que no es posible que la Federación después de 3 años de estar en el poder, no sean capaces de conseguir los medicamentos necesarios para la población vulnerable y en general, sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó al Seguro Popular por no ser suficiente para el servicio de los mexicanos.

Román Cifuentes Negrete expresó que el desabasto de medicamentos sí podría ser un factor que detone la tercer ola de contagios en Guanajuato, sobre todo porque las medicinas son para personas que tienen comorbilidades y que desde que inició la pandemia han sido las más afectadas por el virus Sars-Cov-2.

“Se presenta la amenaza de una tercera ola y volvemos a ver que los médicos no tienen el equipo de protección, los médicos no cuentan con lo más mínimo indispensable y lo más terrible no hay los medicamentos que son necesarios, entonces esto demuestra verdaderamente que este gobierno no sabe hacer las cosas, no tiene sensibilidad, no tiene el más mínimo sentido de empatía con toda la gente, ya vimos como dejan sufrir a los niños que tienen cáncer”, expresó el dirigente.

Agregó que lamentablemente el Gobierno Federal no solo ha fallado en la estrategia de Salud, sino que también ha fallado en el tema de economía, seguridad, desarrollo, infraestructura, educación y de más actividades fundamentales para los mexicanos.