Denuncian abuso de autoridad al alcalde de San Miguel de Allende

León, Gto.- Por calificarlas como “feas y chaparras” y no dar buena imagen a San Miguel de Allende, comerciantes llegaron a la ciudad zapatera para denunciar públicamente abuso de autoridad por parte de Mauricio Trejo Pureco, alcalde municipal de San Miguel de Allende, desde el arranque de su administración en el mes de octubre pasado ha puesto trabas para quitarlas del primer cuadro de la ciudad

Sandra Granados Guzmán, Gregoria Almanza, José Fernando Cruz Almanza y Norma González que son la tercera generación de vendedores de refresco, frituras y antojitos, han vivido “amenazados” desde que interpusieron una demanda contra la administración de Trejo Pureca.

Les han quitado su carreta argumentando que son por falta de luces, licencia tipo C o porque no cuentan con la factura de su vehículo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Primero nos quiso quitar el carrito y nos quería dar 400 mil pesos pero como no accedimos, nos dijo que le mostráramos la factura que nos acredita como dueños. La Carreta nos la dieron por un programa de San Miguel de Allende, nosotros pagamos alrededor de 18 mil pesos, una parte la puso el gobierno municipal y la otra la municipal”.

De 17 comerciantes instalados alrededor del Jardín Principal, a ocho solo les dieron permiso para vender nieves, helados, hamburguesas y elotes.

Lo mismo sucedió con Juan Ponciano Hernández, representante legal del restaurante La Terraza, quien denunció al alcalde de San Miguel desalojar el establecimiento por no contar con los permisos correspondientes.

Gerardo Ramírez y Martín, representantes de operadores de tranvías quienes comentaron que en el mes de abril les infraccionaron y retuvieron sus nueve unidades en el corralón por no cumplir con los lineamientos y la documentación para su operación.

Este acto ha perjudicado alrededor de 50 familias quienes no pierden la esperanza de que les regrese el transporte para trabajar ya que han buscado trabajo de manera temporal para solventar los gastos.

Por último, Antonio Torres representante de consejeros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende (Sapasma), denunció el ilegal nombramiento de un nuevo consejo, con mayoría simple y no mayoría calificada.

“El gobierno no respeta las leyes y utiliza las dependencias a su antojo, no en su gobierno de los sanmiguelenses si no un gobierno en contra de los sanmiguelenses”.

Los denunciantes piden apoyo del gobernador del estado Diego Sinhue ya que comentan tener toda su documentación en regla.