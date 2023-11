Denuncia sector agrícola hostigamiento de Sedena y Guardia Nacional

El dirigente estatal del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Nacional, Rubén Vázquez de la Rosa expuso el hostigamiento que han sufrido productores agrícolas de Guanajuato a manos de la Guardia Nacional y del Ejército, durante sus labores de acompañamiento a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para realizar el corte del suministro eléctrico en pozos agrícolas.

Te recomendamos: Presas de Guanajuato sólo tienen agua para dos riegos agrícolas

“Tomaron esa estrategia la gente de CFE de pedir apoyo al Ejército y a la Guardia Nacional, desde nuestro punto de vista los chamaquearon, les hacen creer que llevan una orden judicial y no la llevan y la Guardia Nacional ha actuado de manera irresponsable por ese desconocimiento derivado de la mala información que les brinda la CFE; el día martes a un compañero de San José Iturbide lo amedrentaron y lo obligaron a que se dejara cortar, al día siguiente fuimos para allá hablar con la gente de la Guardia Nacional, ahí nos dimos cuenta que la Guardia Nacional y la Sedena tiene un descontrol total, porque no está sectorizado, pueden entrar patrullas de otros lados y ellos no se dan cuenta”, asentó el representante del agro guanajuatense.

Local Agudiza sequía falta de agua en más de 10 comunidades en Salamanca

De acuerdo Vázquez de la Rosa, los números de patrullas de la Guardia Nacional corresponden a unidades y a elementos asignados a Irapuato, con quienes tuvieron un acercamiento a través del cual expusieron la violación a acuerdos de parte de la CFE, “lo único que les pedimos a la Guardia Nacional y a la Sedena, es que actuaran conforme a derecho (…) es muy aberrante que traigan más de 30 efectivos para realizar un corte de luz, deberían vigilar más para evitar los robos de automóviles en esa zona, en lugar de estar golpeando y agrediendo a los compañeros, el acuerdo que logramos con el comandante a cargo es que iban a seguir apoyando a CFE, pero sin hostigar a los compañeros”.

En el estado existen entre 12 y 14 mil pozos legales de uso agrícola, con adeudo ante CFE son alrededor de cuatro mil, de los cuales 650 pertenecen al Comité; “esos son los que deben, los que aceptan que no pueden pagar el servicio porque la condición de la agricultura no les da, pero hay muchos en un tema de corrupción, el robo de fluido es mucho más grave ya que tan solo en Guanajuato se pierden más de mil 200 millones de pesos al año en todos los sectores”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De los pozos que pertenecen al Comité se riegan alrededor de 30 mil hectáreas, de aproximadamente seis productores agrícolas en Guanajuato; “al final de día un corte de CFE significa el patrimonio de los agricultores y no lo vamos a permitir (...) eso que hoy está pasando que este Gobierno está aplicando ya lo conocemos, el hostigar, no dudamos que en un corto tiempo empiezan las demandas judiciales, penales para criminalizar esta lucha, pero ya estamos preparados que antes”, concluyó.