Denuncia contra la GN sigue en espera de resolución: Alcalde

Guanajuato, Gto.- El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, informó que la demanda que interpuso contra la Guardia Nacional por allanar la Comisaría Municipal sigue en curso y siguen a la espera de su resolución final. Local

En entrevista dijo que, así como un juez se pronunció por el suceso en León, sobre el multihomicidio donde presuntamente elementos de la GN están involucrados, también dijo que es importante atender el caso de la capital.

“Es grave lo que pasó en la ciudad de León, pero también tan grave es como que la Guardia Nacional haya interrumpido las instalaciones de la Policía Municipal, gravísimo, de hecho, platicando con algunos magistrados y como presidente del Poder Judicial me decía, ver eso que pasó es gravísimo”.

Sostuvo que esos hechos no deben volver a ocurrir, pues los elementos se excedieron en sus funciones por seguir órdenes de un ex candidato.

Alejandro Navarro recordó que los efectivos se designaron para la seguridad de los candidatos en la temporada de campañas electorales, sin embargo, en el caso de la capital hubo un exceso de confianza para usar a los elementos como su escudo para irrumpir en la Comisaría.

Se trata de Jorge Rodríguez Medrano, quien representó a Morena para buscar la presidencia municipal y que, el pasado 27 de mayo irrumpió las instalaciones de seguridad para liberar igualmente a su jefe de campaña.

“Entonces creo que si tiene que revisar ese tema, si los candidatos o los partidos desean seguridad hay que ver qué tipo de seguridad, si lo más prudente es que se los dé al Estado, pero también que sepan hasta dónde, o sea, no pueden estar viendo que el candidato o los candidatos en varias partes del Estado quitan lonas o los equipos y ellos decir que no está pasando nada, pero me regreso a tu dicho de Guanajuato Capital, lamentable el actuar de la Guardia Nacional y bueno, pues esperemos que pronto las denuncias que interpuse puedan tener algún, o surtir algún efecto, y sino que también pues me digan que no son viables y ver ello también que otro recurso puedo poner”.

Local

Finalmente, el alcalde reconoció que, tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato trabajan bien con la capital, incluso se han ido a operativos juntos, especialmente a las comunidades, por lo que aclaró que su denuncia por los hechos antes mencionados, no es por estar en contra de la GN, sino con la importancia de marcar el precedente para evitar que vuelva a ocurrir, pues es un atentado al estado de derecho.