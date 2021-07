Denuncia Cifuentes Negrete presunción de delitos en el origen de recursos a Trejo Pureco

León, GTO.- Román Cifuentes Negrete, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, denunció la presunción de delitos en el origen de recursos del excandidato a la presidencia de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, quien rebasó en más de 72% el tope de gastos de campaña. El priista gastó 2 millones 354 635.65 mientras que el tope fue de 1 millón 363 mil 822.04 pesos, y demandó la nulidad del proceso electoral, detalló el panista.

“Se respetará la decisión que tomen las autoridades electorales en este caso, donde lo más importante es defender la democracia, decisión que tendrá que ser emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) a finales del mes de Julio o principios de Agosto”, agregó.

Por su parte el representante legal de Acción Nacional en Guanajuato, Eduardo Aguilar Sierra, señaló que “Sistemáticamente, el abanderado del PRI, Mauricio Trejo, burló al Instituto Nacional Electoral (NE) para evitar ser fiscalizado, tampoco respetó la veda electoral y además rebasó el tope de gastos de campaña hasta en 72%”.

Ante medios de información fueron expuestos múltiples violaciones que desde el 14 de junio pasado fueron denunciadas a través del recurso de revisión TEEG-REV-62/2021, comentó.

Aguilar Sierra indicó que existe un especial interés de que las autoridades electorales (TEEG e INE), en el marco de sus atribuciones aclaren y sancionen, se trata de un tema de legalidad, acatar las reglas, no simulaciones, no trampas, no estar evadiendo la información, no estar ocultando nada.

“Se trata de evitar se de este quebrando a la ciudadanía que participa en los procesos electorales, Mauricio Trejo burló del INE, al no reportar a tiempo en el sistema la mitad de sus eventos de campaña (62 actividades), evitando de esta manera ser fiscalizado.

Además de otros 23 eventos que no reportó y otros 59 actos del que dio visto con pocos días de anticipación, incumpliendo el plazo de siete días marcado por la autoridad electoral, suman más de 159 eventos que evaden la fiscalización, y que procede” dijo el abogado.

Finalmente Román Cifuentes informó que se interpondrá una denuncia ante las instancias correspondientes por la presunción de delitos en el origen de recursos del excandidato a la presidencia de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, al gastar 2 millones 354 635.65 cuando el tope marcado por el IEEG es de 1 millón 363 mil 822.04 pesos cifra que rebasó con un 72% cuando el reporte de gastos de campaña emitido fue mucho menor, demandamos una investigación en el origen del dinero utilizado en la campaña, finalizó