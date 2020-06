Delia vuelve con sus jugos y quesadillas, pero sabe que no es el mejor momento

León, Guanajuato.- Delia Torres, el pasado 28 de marzo cerró las puertas de su negocio de venta de jugos naturales y quesadillas de guisados, pues la fábrica de calzado que está frente a su local y casa en la calle George Washington de la colonia Lomas de los Olivos, bajó la cortina por la pandemia del Covid-19 en León.

Para esas fechas no había ninguna muerte por coronavirus en la ciudad de León y los contagios eran pocos, fue hasta el 24 de abril qué se reportaron los primeros dos decesos en nuestra ciudad.

Hoy a casi tres meses de ese momento de incertidumbre, angustia y lágrimas, se reincorpora a las actividades de su local que ayuda para el sustento de la familia, luego de que la misma fábrica reabriera pero no al cien por ciento.

Primero angustia, preocupación, de desesperación porque vamos al día, somos gente si no trabajamos al día, no comemos. La fábrica cierra y uno se pone a pensar qué va a suceder, y pues unos días comiendo y otros días riendo no la pasamos: la pasamos muy difícil.





A tres días de volver a su habitual rutina en esta nueva normalidad y preparar lo necesario para los jugos, masa para las tortillas y las quesadillas junto también con los guisos que llevan, sabe que no es lo mismo pues las ventas se le han ido a bajo, hasta en un 80%.

“La fábrica no ha abierto en un 100%, yo creo está en un 30%, y aparte la gente que está trabajando procura traer lo que sea de su casa para qué salga más barato; no quiere gastar y no tiene manera de gastar”. Indicó Delia.

Delia Torres también como muchos en sus negocios, tuvo que adaptar las recomendaciones de sanidad de las autoridades para sumarse a la nueva normalidad empezando por ella, con cubrebocas, alcohol en gel durante cada intervención con los clientes.

Y si quieres comer los platillos que prepara aparte de los jugos de frutas, puedes entrar al establecimiento con el mínimo de personas y con su debida distancia entre cada persona, ella ve lejos la recuperación pero no pierde la espera de que “todo pasará”, señaló al despedirnos de la entrevista.