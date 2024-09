Dejo un Guanajuato más seguro: Diego Sinhue

León, Gto. A unos días de concluir su gestión como gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que dejará un estado más seguro que el que recibió y con corporaciones de seguridad más fuertes, por lo que exhortó a las próximas autoridades municipales y estatales a no aflojar y continuar con el trabajo del que se dejaron sentadas las bases para regresar la paz a la entidad.

En entrevista en León, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que la construcción de la seguridad tiene varias aristas, pero la panacea no es tener más militares en las calles, sino tener policías fuertes.

Local Darán atención a las víctimas de la masacre en Yuriria

“Aquí lo que necesitamos es fortalecer a las policías municipales, yo he insistido varias veces, no va a haber Ejército que alcance si no hay policías municipales.

“Había municipios que hace seis años eran otros, eran un infierno, me refiero a los Apaseos, por ejemplo, y vean lo que son ahora los Apaseos, han salido de esa lista (de municipios violentos) y fue gracias a las policías municipales que construimos, entonces necesitamos que los alcaldes entiendan, y esto es un mensaje para los que vienen, que tienen que fortalecer sus policías municipales, yo les di mil 200 millones de pesos para ese fortalecimiento, unas cuajaron, otras no tanto”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que se debe entender que ya no se está en el México ni en el Guanajuato de hace dos o tres décadas y que conforme a la coyuntura que vive el país, el estado ha salido bien librado del combate a la delincuencia organizada.

“Es otro México y eso hay que entenderlo, pero hoy dejo un Guanajuato más seguro. Antes, si iban para la zona de Apaseo o Celaya, uno pasaba y veía los bidones de gasolina en la carretera, era escandaloso, era ver cómo cargaban ahí huachicol y nadie decía nada, la Policía Federal estaba abajo del puente, vigilando cómo le surtían a los tráileres y los coches del huachicol.

“Antes, las notas periodísticas decían que a cada rato explotaba un ducto, que se había ahogado una persona por sacar gasolina, díganme hoy dónde venden huachicol así, dónde hay estas situaciones de ductos”, refirió.

Y añadió: “antes decían ‘es que los grupos criminales están aquí, a sus anchas’, díganme qué líder no hemos capturado, faltan más, pero los hemos ido agarrando, no están en sus albercas como estaban en paz, como me decía la gente, ahora están en prisión”.

La seguridad en números

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que en 2018, cuando llegó como gobernador, recibió el estado con mil 200 policías estatales “y hoy entrego el estado con cuatro mil 200, entrego el estado con cuatro helicópteros, con drones, con capacidades, con una nueva policía, con nuevos implementos.

Entrego nuevas policías municipales; cuando yo llegué había 28 mandos únicos, yo los fui quitando y rescatando a las policías municipales que no existían, como en los Apaseos, como en Salamanca y en muchos lugares”.

El mandatario estatal comentó que los homicidios dolosos llevan una disminución de 23% de acuerdo con el pico más alto que se tuvo, que fue en 2020, con más de cuatro mil víctimas de este delito.

Además, añadió que en Estado de Derecho, World Justice Project colocó a la entidad del lugar número 12 al puesto número dos, además de que se dejó Poder Judicial más fuerte.

“No es el Guanajuato ideal, no es el Guanajuato de ensueño, falta mucho, pero es una tarea inacabada porque lleva muchos años y generaciones y lo que yo quiero decir es que mi promesa de dejar un Guanajuato más seguro de como lo encontré lo estamos dejando”.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Tendrá escoltas cuando deje la administración

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo confirmó que al terminar su administración, el próximo 26 de septiembre, estará protegido con escoltas y dijo que seguirá viviendo en León.

Y es que el mandatario estatal confirmó que durante su gestión recibió una serie de amenazas en su contra tanto en mantas como en redes sociales.

“Cuando tú trabajas y pisas cayos claro que recibes (amenazas), durante el sexenio (hubo amenazas), últimamente no, pero hubo momentos muy álgidos donde hubo amenazas públicas, hubo narcomantas, hubo en redes, hubo de todo, pero nunca nos rajamos y aquí estamos y aquí seguiremos, y sí, yo aquí seguiré viviendo en León, Guanajuato”, dijo.

Incluso, dijo que los próximos alcaldes y alcaldesa seguramente contarán con seguridad personal y dijo que es válido, pues también son seres humanos, gente de familia que merece estar protegida, pues la política se volvió un trabajo de alto riesgo.

“Cada vez en este país ser político es un trabajo de alto riesgo y cada vez hay que entender que esa es la situación que vendrá a futuro; si queremos alcaldes que le entren al tema de la seguridad, tenemos que darles seguridad porque son seres humanos, los alcaldes también tienen familias, miedo, sentimientos, enojos, como cualquier ser humano.

Local Diego Sinhue asegura avances en investigación por masacre en Yuriria

“Váyanse acostumbrando a que todos van a tener seguridad y qué bueno, es la manera en la que le entren, ya no es el México de hace 30 años, hoy se están librando batallas y veamos lo que pasa en lugares que se creían seguros, como Sinaloa, necesitamos trabajar fuertemente para que Guanajuato regrese a un estado de paz”.