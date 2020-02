Dejan “plantados” con medicamentos a la SSG

LEÓN, GTO.- Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud estatal, declaró este lunes que desde el martes de la semana pasada esperan un envío de metotrexato que las propias autoridades del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) le habían confirmado que enviarían, sin embargo el medicamento sigue sin llegar a Guanajuato.

#Guanajuato intensifica acciones encaminadas a la atención en salud de los hombres.🧔👨‍🦳 https://t.co/NAbKp7L6m7 pic.twitter.com/GxmfqEtPpr — Comunicación Social #GTO (@comsocgto) February 17, 2020

El funcionario del estado aseguró que se habían dejado guardias incluso para sábado y domingo a fin de recibir el paquete en el almacén del estado, sin embargo no llegó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local López Obrador da prioridad a los malos: Guerrero Horta

Me llamaron las autoridades del Insabi para decirme que iban a llegar dos claves: la vincristina y el metotrexato, yo dejé a una persona de guardia en el almacén estatal y no llegaron, entonces hoy me voy a comunicar con ellos.

“Fue desde el martes de la semana pasada, yo preparé todo para recibirlo el sábado, que no laboran en el almacén estatal, dejé una guardia y los seguimos esperando”, añadió.

Sin embargo aseguró que de ninguna manera se dejará a la suerte el tratamiento de los 118 niños guanajuatenses que sufren de este padecimiento; una alternativa ha sido diferir las atenciones.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Descarta Santillana a León como ciudad peligrosa

“A ninguno se le ha dejado de atender, sí se ha diferido, y lo reconozco, la atención de cuatro o cinco niños, que tienen muchos medicamentos, hay algunos niños que tienes que hacer una combinación de 8 o 10 medicamentos, les falta alguno, pero no ha pasado un tiempo que genere preocupación adicional”, dijo.

Daniel Díaz aseguró que por lo menos 20 niños ya han sido enviados a recibir sus tratamientos a Querétaro; “el resto se siguen aplicando en el Hospital de Celaya, en el de León, y en el Hospital de Alta Especialidad”, aseguró.

Incluso no se descarta que en caso de ser necesario se puedan subrogar atenciones a instituciones privadas gracias a la existencia de acuerdos colaborativos con dichas instituciones.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Inicia la estrategia del modelo islandés

Siempre hacemos convenios de colaboración que nos permitan tener mejores precios para atender a los pequeñitos incluso en un hospital privado, que es algo que se había dicho que se quería terminar y el ejemplo sigue siendo Guanajuato

El titular de la SSG reiteró que son muy pocos los medicamentos que no se están surtiendo por falta de proveeduría; “prácticamente son dos o tres claves las que están faltando, que son necesarias para hacer las mezclas para quimioterapias, por ejemplo, pero no hemos dejado de atender a ningún pequeñito porque Guanajuato tiene su propio sistema de medicación”, aseguró.





SIGUEN EN LA BÚSQUEDA

Díaz Martínez dijo que todo el equipo de la Secretaría de Salud sigue en la búsqueda de alternativas al mejor precio para que, en cuanto sea necesario y pertinente, el estado haga la inversión.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Mejoran la atención en guarderías del IMSS

Tenemos un área de administración muy fuerte que se da a la tarea de buscar todos los días proveedores al mejor costo posible, contamos con el recurso y lo que queremos es no dejar de atender a ningún niño en el estado.

Por lo pronto, y a falta de la llegada del medicamento por parte de la federación, Daniel Díaz aseguró que el medicamento podría alcanzar ya para completar el mes de marzo; “yo creo que va a llegar”, dijo.

RESPETO Y ADMIRACIÓN PARA JORGE ALCOCER

Luego de que el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, hiciera declaraciones destacando los resultados de la SSG pero cuestionando el índice de seguridad de la entidad, Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría estatal le respondió con su respeto y admiración aunque sí se dijo sorprendido por la declaración del funcionario del Gobierno de la República.

“Si estamos de alguna manera levantando la mano y poniendo el ejemplo y siguiendo las mismas instrucciones del doctor Alcocer de hacerlo de esa manera, creo que el reflejo del apoyo del gobernador se ve en los resultados, sí sorprende que el doctor se haya manifestado de esa manera”, dijo.

“Yo lo respeto mucho, es el Secretario de Salud del país, tiene una trayectoria impresionante, ha reconocido en otros foros el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Salud, y me imagino que al ser un evento más bien académico, traía otros datos”, añadió entre risas.





“OJALÁ NOS AVISARA QUE VA A ESTAR AQUÍ”

Finalmente, Díaz Martínez dijo que le hubiera gustado saber con anticipación de la visita de Alcocer para poderle brindar las atenciones que se merece como autoridad federal.

“Parece que se esconde, a mí me gustaría atenderlo como un secretario de estado, yo lo admiro, se los digo por su trayectoria profesional y como médico, pero ojalá nos avisara que va a estar aquí”, dijo.

“Yo lo respeto, yo sí soy institucional y creo que la Secretaría de Salud a nivel nacional es uno de los mejores sistemas de salud del continente; también es muy respetable, las decisiones personales. Mi respeto y mi admiración y siempre será bienvenido a Guanajuato”, concluyó.