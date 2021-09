Deja Santillana 99 mdp a Alejandra Gutiérrez para su gobierno en León

León, Gto.- Dejará el alcalde de León Héctor López Santillana 99 millones de pesos para la administración 2021 - 2024 que encabezará Alejandra Gutiérrez Campos, más aparte un fondo económico para líneas de trabajo en mejora de vialidades y 184 obras en proceso con un presupuesto de más de 880 millones de pesos, así lo informó el edil durante una reunión con medios de comunicación.

“Dejamos todas las previsiones para que ellos puedan tomar su decisión y que no inicien con el problema financiero, yo cuando entré tuve que correr a pedir el distrito de participaciones en ese entonces, en este caso creemos que se está dejando todo listo, ellos podrán llegar a hacer sus adecuaciones, sus puntos finos, podrán quitar acá, sumarle allá, definir su estrategia además que se deja todo cubierto, incluso se están dejando ya las previsiones del pago de la deuda que se dejó, listo para que no tengan problema de cumplir con las obligaciones”, dijo.

El alcalde de León expresó que la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos ya no tendrá que solicitar algún crédito adicional para comenzar su administración, porque las finanzas quedaron sanas desde antes de terminar su periodo de gobierno 2015 - 2018.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Descarta Diego Sinhue nueva deuda estatal

El edil explicó que Alejandra Gutiérrez ya tiene toda la información del Banco de Proyectos que quedaron pendientes de aprobación por parte de organismos federales, tales como la mejora del Malecón del Río para la corriente de agua, que ya se tiene todo el proyecto ejecutivo listo, solo falta que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lo apruebe.

“A ella ya se le entregó toda la información del banco de proyectos, toda la información de cuál es el status de ese proyecto, con qué cuenta el proyecto, cuál es el nivel de maduración del proyecto para que ella lo pudiera ver, por ejemplo el del malecón sabe que está todo listo, que no tiene afectaciones, que no tiene el problema de liberación y que está detenido por la falta de autorización de Conagua”, mencionó.

El tesorero municipal Enrique Sosa Campos, explicó que se dejarán tanto recursos etiquetados como no etiquetados, para que la administración 2021 - 2024 decida cómo implementarlos.

“Vamos a dejar recursos no etiquetados, es decir que pueden ser de gasto operativo, gasto de inversión en cualquier cuenta de clasificador por 99 millones de pesos, sin embargo hay muchas partidas que contienen un recurso etiquetado pero no asignado, como las partidas de mantenimiento vial, son millones pero no sabes para qué calle va a ser el mantenimiento”, dijo.

Agregó que la instrucción que se dio por parte del alcalde de León siempre fue que la ciudad tuviera finanzas sanas, para que por ningún motivo se vieran en la necesidad de endeudarse o bien depender de créditos o aportaciones del Estado o Federación.

Desde el 03 de agosto del presente año el alcalde de León anunció que el municipio tendrá 184 obras antes de que termine su gobierno, con un presupuesto de 886 millones de pesos, mismos que pudieran concluir dentro de su administración o del de Alejandra Gutiérrez Campos.

Hasta el momento de las 184 obras solo 135 han comenzado y 49 están en proceso de licitación, las que ya están en proceso cuentan con un avance promedio del 40 por ciento y la contratación de las mismas va al 73.36 por ciento, con una inversión de 417 millones de pesos, así lo informó la dirección de Obra Pública.