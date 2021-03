Deja de llorar la Virgen en San Juan de Dios

León, Gto.- El Barrio de San Juan De Dios se quedó un año más sin el tradicional altar de la Virgen de Dolores, ya que desde hace 3 años la popular entrega de nieve con la pregunta de si ¿Ya lloró la Virgen?, solo quedó en el recuerdo de locatarios a los alrededores.

“Ahora ya no es como antes, ya desde hace 3 años que no es tradición, desde que comenzaron a arreglar aquí se vinieron abajo nuestros negocios y también con lo de la pandemia ya no se hace la tradición”, dijo José Jacobo Hermosillo Estrada, quien lleva 57 años dedicándose a realizar nieve y participando en la tradición del viernes de Dolores.

Agregó que hoy en día las tradiciones se van perdiendo debido a que muchos jóvenes ya no siguen los pasos de sus padres, pues antes la gente mandaba a sus hijos a comprar la nieve para regalar, pero ahora ya difícilmente alguien realiza pedido para el día.

Señaló que con más de 100 años del negocio familiar en la Nevería de Don Marcos e Hijos, que su abuelo comenzó y que su padre sostuvo, se siente orgulloso de seguir haciendo nieve tradicional y de calidad para los leoneses y los visitantes del templo de San Juan de Dios.

“Antes era tradición de las mamás o del papá, tráeme la nieve, tráeme la nieve, la gente venía, llegaban ya a veces ya no teníamos y nos decían véndame por favor, estamos esperando y todo esto”, comentó.

Resaltó que durante muchos años preparaban entre él y sus hermanos desde 20 a 30 botes de nieve con aproximadamente 10 litros, para poder regalar a la gente y a la iglesia, sin embargo desde que comenzaron las reparaciones en la plaza principal, es decir desde el 2018 muchas cosas cambiaron, principalmente el regalar nieves.

Hasta el momento el negocio familiar se ha podido mantener durante la pandemia, pese a la crisis económica, sin embargo operan con un 20 por ciento en ventas, lo que apenas les ayuda a mantenerse.

Ahora solo esperan que pronto permitan que la plaza de San Juan de Dios pueda estar abierta, para que la gente regrese de manera segura a probar la nieve tradicional y así pueda mejorar su economía, pues desean mantener por más generaciones su negocio familiar.