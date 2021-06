Decreto de AMLO no tiene fundamento científico para la prohibición de glifosato

León, Gto.- No existe fundamento científico para la prohibición del uso de glifosato como herbicida para el campo mexicano. Sin el elemento químico la maleza podría afectar hasta más del 50 por ciento de los cultivos, creando un impacto de 25 mil pesos por hectárea a los productores que tengan el problema, así lo dijo José Gutiérrez Michel, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato.

Quien además mencionó que el decreto entrará en vigor hasta 2024 por lo que hasta ese momento todavía se pueden buscar alternativas que sean igual de efectivas y seguras para el campo o bien actuar en contra de la prohibición del glifosato, para que los productores mexicanos no se vean afectados.

“No hay una evidencia científica que tenga una mayor afectación, sin embargo el gobierno de la república decidió emitir este decreto y no es un decreto inmediato, están dando de aquí al 2024, para que entre al cien por ciento la prohibición, dejando estos años para seguir investigando y poder concluir si es que se mantiene la prohibición o se levanta y los productores que han analizando sus costos de producción, que esto les afectaría en su rentabilidad, pues están tratando que se dé la prohibición”, dijo.

Luego de que Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señalara que esta situación se escalaría hasta los tribunales, ya que no permitirían la prohibición del herbicida sin antes tener un suplemento igual de efectivo, Gutiérrez Michel comentó que el glifosato es un herbicida seguro para el campo y que es normal que nadie quiera dejar de usarlo, por el beneficio que da el cultivo.

Agregó que el producto es seguro y además está autorizado su uso en muchos países del mundo, por su puesto tomando en cuenta todas las recomendaciones necesarias de instructivo como cualquier otro producto.

“La consideración ha sido que puede tener efectos nocivos para la salud de las personas o de otras especies, ya sea de animales o de plantas afectando la biodiversidad, sin embargo aquí lo que se debe de comentar es que el producto es seguro y está autorizado su uso en muchos países del mundo, siempre y cuando se sigan las instrucciones de la etiqueta, creo que ese es un punto muy importante”, mencionó.

La importancia es que se dé un buen uso de los productos, para que no se abuse con las dosis y que se tengan todos los cuidados para evitar una contaminación cruzada hacia otros organismos, por lo que el Gobierno del Estado estará atento a las disposiciones oficiales si es que se llega a dar la prohibición y estará trabajando por buscar alguna otra alternativa.

Los daños que puede provocar la maleza a los cultivos es que no se atienda como debe ser, que no se tenga un verdadero rendimiento, pueden ocupar más espacio en la siembra, consumir el sol que a otras plantas no les da y estar enredándose en los cultivos afectando su desarrollo.

Gutiérrez Michel comentó que será difícil atender el campo a través de medios mecánicos, es decir a mano, como lo recomienda el Gobierno Federal, que literal quieren que gente entre y con un machete quite la maleza, dejando de lado el progreso e innovación que el campo ha desarrollado en los últimos años, para de esa manera ser más productivos, eficientes y competitivos.

“Las recomendaciones del Gobierno Federal habían sido que regresaran a los medios mecánicos, es decir a mano, meter gente con machete a quitar la maleza lo cual es inviable también económicamente y pues requiere mucho esfuerzo”, dijo.

Cabe resaltar que en Guanajuato no se utiliza tan frecuentemente el glifosato para las cosechas, ya que se cuida mucho el cultivo y la siembra por temporada, lo que permite cuidar en cada ciclo de siembra que no crezca maleza y afecte los cultivos.