¿Decorarás tu casa esta Navidad? Te decimos los precios en artículos navideños en León

León, Gto.- La navidad 2024 ya está a la vuelta de la esquina y los locatarios del Centro Histórico de León lo saben muy bien. Para que te ahorres una vuelta hasta allá y tengas un panorama general sobre los costos de los artículos navideños, hicimos un recorrido y estos fueron los resultados.

Hay precios para todos los bolsillos y si está en tu interés montar un árbol de navidad encontramos pequeños desde los 99 pesos, mediados a 369 y más grandes a 999, sólo por darte unos ejemplos.

Francisco Meza / El Sol de León

Las lucecitas son artículos que no pueden faltar en muchos hogares mexicanos, pongas o no pino de navidad, por lo que nos dimos a la tarea de buscar diferentes modelos. Hay sencillas de 100 focos con iluminación blanca a 79 pesos, de esa misma pero de 300 focos el precio es de 119 pesos y otras más extensas hasta de 279 pesos, todo puede variar.

También hay foquitos de figuras que oscilan entre los 170 pesos y otras de rama led que el precio es más elevado a 350 pesos dependiendo del local donde los encuentres.

Francisco Meza / El Sol de León

Fausto Martínez, comerciante de la zona, dijo que estos días son sólo para que la gente vaya viendo dónde comprar, qué es lo que están ofreciendo este año e imaginen cómo quieren adornar, pues las ventas fuertes son en diciembre.

“Esperemos que sea un buen año porque el dinero no rinde, los aguinaldos ya no rinden y mucha gente ya prefiere gastar en otras cosas que en adornar las casas, las escuelas muchas no ponen luces y los adornos los hacen ellos”, dijo.

Francisco Meza / El Sol de León





Un elemento importante para las decoraciones son las esferas, depende de los tamaños y cantidades, pero hay desde los 199, 220 y 320 pesos y también hay arreglos como moños a 180 pesos o incluso otros más económicos.